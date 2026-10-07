Invitan a concierto de la OSSLA con guitarrista premiado

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes presentará el concierto “El brillo de las cuerdas” este jueves 8 y domingo 11 de octubre en el Teatro Pablo de Villavicencio, Culiacán, bajo la dirección del maestro Vicente Martínez Alpuente y la participación del guitarrista Jesús Serrano Huitrón, ganador de un concurso internacional.

El evento, parte del Programa No. 5 de la Temporada de Otoño, es organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura y la Fundación Cultural de la Guitarra, A.C. Las citas musicales están programadas para las 18:30 horas del jueves y las 12:30 horas del domingo.

Este concierto forma parte de la constante oferta cultural que el Instituto Sinaloense de Cultura promueve en la región, buscando acercar diversas expresiones artísticas a la comunidad y apoyar el talento local e internacional en el ámbito musical.

El guitarrista Jesús Serrano Huitrón, quien participará como solista principal, es reconocido por haber ganado el Concurso Internacional de Guitarra Culiacán 2024. Su intervención será central para interpretar las obras virtuosas que componen el repertorio de esta gala musical.

El programa, titulado Tchaikovsky Castelnuovo, rinde homenaje a dos figuras clave de la música clásica.

Uno de ellos es Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840–1893), compositor ruso del Romanticismo. Su estilo se distingue por una profunda expresividad emocional, una orquestación brillante y melodías de gran lirismo, presentes en obras como El lago de los cisnes y El cascanueces.

El otro compositor es Mario Castelnuovo-Tedesco (1895–1968), de origen italiano. Emigró a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial y, gracias a su amistad con el virtuoso guitarrista Andrés Segovia, creó una amplia colección de piezas esenciales para guitarra.

Entre sus composiciones destaca el Concierto para guitarra No. 1 en Re mayor, Op. 99, una de las piezas más conocidas para este instrumento.

El acceso al Teatro Pablo de Villavicencio será libre en las secciones de planta baja lateral izquierda y derecha, así como en toda la planta alta, ofreciendo una oportunidad de disfrutar del evento sin costo.

Para aquellos interesados en una ubicación preferencial, el acceso VIP en la planta baja central tendrá un costo de 100 pesos.