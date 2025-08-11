Invitan a concierto muestra de Escuela de Música y Artes Mondo Groovy

Un “Concierto muestra de la Escuela de Música y Artes Mondo Groovy”, con la dirección de Julio Zataráin, se llevará a cabo el viernes 22 de agosto, a las 19:00 horas. Entrada libre y gratuita.

Escuela de Música y Artes Mondo Groovy, bajo la dirección de Julio Zataráin, presentará el espectáculo musical en el que se mostrará el progreso y talento de cada uno de sus alumnos, quienes tocarán diversos instrumentos musicales acompañados del grupo de rock The Trip.

Organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de su Delegación Sur, con sede en el Museo de Arte de Mazatlán, y la Escuela de Música y artes Mondo Groovy, participarán alumnos de la clase de canto, bajo la tutela del maestro Julio Rochín, interpretando canciones regionales y algunas de rock.

Además de la música, también expondrán trabajos artísticos los alumnos de artes plásticas, a cargo de la maestra Alejandra Arreola, en donde podremos apreciar diversas técnicas.

La Escuela de Música y Artes Mondo Groovy fomenta el desarrollo artístico por medio de la música y las artes plásticas, promueve la creatividad, ofrece una educación artística de calidad y desarrolla valores como la disciplina y el trabajo en equipo, con el fin de formar músicos y artistas capaces de integrarse a diversos ámbitos escénicos, laborales o docentes.

El concierto muestra tendrá la participación de más de 20 artistas, entre bateristas, cantantes, guitarristas y artistas plásticos, de diferentes edades, aunque la mayoría son niños y adolescentes que, aunque llevan algunos meses aprendiendo cada disciplina, se prepararon para tocar múltiples canciones clásicas en inglés y en español.

Para mayor información, puede acudir a las oficinas, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:30 horas, o mandar correo electrónico a: museoartemazatlan@cultura.gob.mx