Invitan a concursar por el Premio Culiacán de Coreografía

A fin de fomentar la creación artística, impulsar el desarrollo de la danza y reconocer el talento los bailarines, intérpretes y coreógrafos del Estado de Sinaloa, el Ayuntamiento de Culiacán, a través del Instituto Municipal de Cultura invita a compañías, academias, colectivos y escuelas de danza del Estado de Sinaloa a participar en el Premio Culiacán de Coreografía 2026.

Podrán participar compañías, academias, colectivos y escuelas de danza del Estado de Sinaloa.

Las agrupaciones residentes en alguno de los municipios del estado, conformados por 6 a 15 integrantes de 12 a 29 años, podrán participar en la Modalidad Open/ Abierto en los estilos: danza contemporánea, danza urbana y jazz, concursando por los siguientes premios: primer lugar 25 mil pesos, segundo lugar 15 mil pesos y tercer lugar 10 mil pesos.

Los participantes deberán presentar documentación, coreografía en video y llenar formatos. El cupo es limitado a 20 grupos, el periodo de inscripciones inicia el 10 de julio y concluye el 6 de noviembre.

El jurado calificará las propuestas considerando su creatividad y originalidad, composición coreográfica, ejecución, interpretación escénica y uso del espacio escénico.

La convocatoria se encuentra en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura Culiacán. Mayores informes en el teléfono 667 258 85 22, en horario de oficina.