$!Invitan a conocer la historia y logros del Tec de Monterrey en Sinaloa en Casa Haas

40 años del Tecnológico de Monterrey Campus Sinaloa: La educación lo puede todo, es el libro que se presentará el martes 25 de noviembre en la Casa Hass, en el Centro Histórico, a las 17:00 horas, con la presencia de los autores Jaime Félix Pico y Claudia Singh.

El libro brinda un recorrido por la historia, memorias, testimonios y los principales personajes que sentaron las bases, para que en Culiacán se creara el Tec de Monterrey.

Claudia Singh señala que este libro se trabajó desde hace dos años, el cual narra cuatro décadas del Tecnológico de Monterrey en tierras sinaloenses.

”Este libro se nos ocurrió porque la institución educativa cumplió hace dos años, sus 40 años de existencia, una idea que surgió por parte de la mesa directiva y la Asociación ExaTec, algo que consideramos valía mucho la pena realizar este trabajo, y nos da mucho gusto lo que ha significado tener un campus del Tec de Monterrey en Culiacán”, detalló Singh.

El autor Jaime Félix Pico compartió que el libro reúne más de 80 entrevistas, a maestros y ex directores académicos, consejeros, ex alumnos, ex presidentes de la asociación, entre otros, realizando una investigación histórica y así conocer la identidad de la misma desde sus orígenes.