Invitan a curso de verano artístico en el CMA

Este verano el Centro Municipal de las Artes, perteneciente al Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán, abrirá sus puertas para recibir a las niñas, niños y adolescentes de 6 a 14 años de edad, en el Curso de Verano Artístico Integral 2026.

Más allá de un curso, -este espacio, del 13 al 24 de julio de 9:00 a 13:00 horas - está diseñado para que la niñez y adolescentes, hagan nuevos amigos, ganen seguridad en sí mismos y construyan recuerdos felices que llevarán grabados para toda la vida.

Será una oportunidad para descubrir el ritmo, la magia de pintar, escribir historias, o vivir la emoción de actuar y cantar con el corazón.

La propuesta es integral, pensada para despertar cada una de sus habilidades a través de disciplinas como danza urbana, artes plásticas, cinematografía, solfeo, teatro, literatura y coro.

Los cupos son limitados para garantizar que cada participante reciba la atención que se merece en sus actividades artísticas.

Los padres de familia interesados en dar la oportunidad a sus hijos de expresarse, bailar, cantar y reír en un entorno seguro, profesional y lleno de calidez, pueden comunicarse a los teléfonos: 669 982 44 46 y 669 982 44 47 ext. 106.