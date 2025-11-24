Invitan a dar una mirada a la trayectoria pictórica de Armando Nava

“Travesía: Una mirada a la trayectoria pictórica de Armando Nava”, obra que rinde homenaje al maestro Armando Nava, uno de los pintores más destacados del noroeste mexicano, se inaugurará el viernes 5 de diciembre, a las 19:00 horas, en las galerías Roberto Pérez Rubio y Antonio López Sáenz del Museo de Arte de Mazatlán.

La muestra reúne, por primera vez tras su partida, más de cincuenta obras y ofrece un recorrido integral por la vida creativa y la evolución estilística de Nava a través de cuatro núcleos temáticos: Retrato, Paisaje, Desnudo y Retrospectiva.

Cada sección permite al visitante acercarse al universo plástico de un artista que supo conjugar técnica, sensibilidad y un profundo amor por su tierra.

Desde su niñez, Armando Nava reveló un talento innato para la pintura. En esta exposición se incluye incluso su primera obra infantil, testimonio de una vocación temprana que más tarde se consolidaría en una trayectoria de más de seis décadas dedicadas al arte.

Las piezas reunidas proceden de colecciones privadas, algunas prestadas especialmente para esta ocasión, y de la generosa aportación de su hermana Laura Siria Nava, principal custodia de su legado.

En el Retrato, Nava se muestra como un intérprete sensible del alma humana. Su maestría en el óleo, la acuarela y el carboncillo lo consolidó como uno de los retratistas más importantes del país. Entre sus obras emblemáticas destaca el retrato de cuerpo completo de la actriz Silvia Pinal, así como la serie de retratos de los gobernadores de Sinaloa, que lo convirtieron en cronista plástico de la identidad regional.

El Paisaje en su obra es un canto a su entorno. Mazatlán, sus luces y contrastes, el mar y las montañas del sur de Sinaloa se despliegan en lienzos que respiran serenidad, equilibrio y un profundo amor por su tierra natal.

En los Desnudos, el maestro Nava exalta la belleza armónica del cuerpo humano, concebido como símbolo de pureza, equilibrio y humanidad.

Finalmente, la sección Retrospectiva permite seguir su evolución desde los primeros trazos hasta su madurez artística, revelando un hilo constante: el optimismo, la disciplina y el amor por la pintura como forma de vida.

“Nunca he sido más feliz que cuando estoy pintando”, solía decir el maestro Nava.

“Travesía” no sólo es un homenaje, sino también un reencuentro con un creador cuya obra forma parte del patrimonio afectivo y visual de Mazatlán. Cada pintura es una escala en su travesía personal y artística; una invitación a mirar, recordar y celebrar la pasión de quien dedicó su vida a pintar la luz, el alma y la memoria de su tiempo.