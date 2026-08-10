Invitan a descubrir a ‘Mazatlán y sus porteños’ a través del arte

Con una mirada artística hacia los personajes y paisajes que forman parte de la identidad del puerto, el colectivo Andart presentará la exposición colectiva “Mazatlán y sus porteños”.

La cita es el próximo jueves 20 de agosto, a las 19:00 horas, en la Galería Antonio López Sáenz del Museo de Arte de Mazatlán.

La muestra reunirá 36 obras de 23 artistas, quienes abordarán desde distintas técnicas y estilos la esencia de Mazatlán, a través de retratos, autorretratos, marinas y paisajes, así como representaciones de personajes vinculados con la historia y la vida social del puerto.

Alberto Ramírez, coordinador del colectivo, explicó que la exposición surgió con la intención de promover el trabajo de artistas emergentes, al mismo tiempo que quienes cuentan con una trayectoria puedan servir como respaldo y guía para las nuevas generaciones.

Entre las figuras que serán representadas se encuentra José Ángel Pescador Osuna, quien fue presidente municipal de Mazatlán, titular de la Secretaría de Educación Pública y cónsul de México en Estados Unidos, además de impulsar proyectos importantes para el Centro Histórico.

También habrá retratos de reinas del Carnaval, entre ellas Paloma Palacios y María Teresa Zúñiga, así como obras inspiradas en distintos personajes y sitios emblemáticos de Mazatlán.

Iván Carvajal, integrante del colectivo, destacó que una de las características de Andart es abrir espacios a nuevos talentos, quienes además de exhibir su obra reciben orientación de artistas con mayor trayectoria.

“Lo más importante del Grupo Andart es que siempre le abre la puerta a nuevos talentos. Es decir, si el joven o la muchacha o alguien que tiene la cuestión de poder empezar su trabajo, a lo mejor no tiene una gran técnica, a lo mejor no tiene un gran trabajo, pero con la ayuda del grupo se empieza a dar a conocer en su trabajo y también el mismo grupo aporta con ideas”, dijo Carvajal.

La exposición reunirá propuestas realizadas en óleo, acrílico, acuarela, pastel y otras técnicas, con la intención de mostrar diferentes formas de interpretar un mismo tema.

Ramírez señaló que la muestra también incluirá homenajes a artistas que han dejado huella en Mazatlán, como Antonio López Sáenz y el maestro Nava, cuya influencia permanece entre los nuevos creadores.

“Mazatlán y sus porteños” permanecerá en exhibición durante agosto y septiembre, con entrada libre para el público.