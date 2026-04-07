Invitan a disfrutar de emotiva y sonora experiencia con el concierto ‘De Disney a Brahms’

La Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes iniciará su Temporada de Primavera 2026 con el concierto titulado De Disney a Brahms, una propuesta que promete una experiencia sonora envolvente y emotiva, con el director titular Alexandre Da Costa y pianista vasco Josu Okiñena, como solista. La cita será este jueves a las 18:00 horas en el Teatro Pablo de Villavicencio, con repetición el domingo a las 12:30 horas. Los pormenores del concierto fueron dados a conocer en una conferencia de prensa. En ella, Alexandre Da Costa, invitó al público a disfrutar de lo que describió como una velada inolvidable, en la que más de 60 músicos en escena generarán una riqueza sonora capaz de transportar a los asistentes a distintos universos musicales. Destacó que una de las obras del programa puede sentirse “como dar un paseo por un cuento de Disney”, en una experiencia que apela tanto a la imaginación como a la emoción del público.

El concierto contará con la participación como solista del pianista vasco Josu Okiñena, mientras que será el propio Alexandre Da Costa quien interpretará un pasaje especialmente reconocido dentro del repertorio: un solo de aproximadamente tres minutos descrito como “el canto de un pájaro”, que exige una ejecución de gran precisión y sensibilidad, siendo una pieza fundamental en la formación de los violinistas por su nivel técnico y expresivo. Con estos elementos, se anticipa un concierto único en su tipo, una propuesta que, en palabras de los organizadores, representa “algo nunca visto en Culiacán”. Durante la presentación, también se adelantó que la próxima semana la OSSLA ofrecerá el concierto titulado Las Vegas Sinfónico, el cual contará con la participación de la cantante sinaloense Sheyla Tadeo, así como otros invitados sorpresas que sumarán expectativa a la programación de la temporada, con temas de Frank Sinatra, Céline Dione, Dean Martin, por mencionar solo algunos.

Durante el concierto, el director también interpretará un pasaje especial que forma parte del programa.