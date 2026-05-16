Invitan a disfrutar de la Exposición denominada ‘Picasso y Frida: Arte sin tiempo’

También, dijo, se estarán mostrando piezas de José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Carlos Orozco Romero, José María Velazco, de Joaquín Clausell, Leonora Carrigton, José María Villalobos, y muchos más artistas consagrados.

Ríos Rocha detalló que dicha exposición se realizará en el Centro Cultural de COBAES, en la cual se contará con tres obras importantes de Picasso, que consisten en un dibujo y dos óleos, tres dibujos de Frida Kahlo y un collar donde viene un pequeño óleo de sólo 6x9 centímetros, hecho en lámina en 1939, todas certificadas, reuniendo en total más de 70 obras de arte en este espacio.

Con obras de Pablo Picasso, Frida Kahlo y otros grandes artistas consagrados, se realizará este 18 de mayo la Exposición denominada Picasso y Frida: Arte sin tiempo , organizada por el pintor, escultor y muralista Ernesto Ríos Rocha.

“La mayoría de las obras pertenecen a varios coleccionistas, uno de ellos es Rafael Villagómez, así como Alexander Lan, una colección de obras que provienen de lugares como Monterrey, Guadalajara, León Guanajuato y de la Ciudad de México, también se expondrán obras de mi galería”, detalló

Agregó, que la idea de esta exposición, es que represente cultura, historia, en la que el espectador podrá “sumergirse” en la vida del artista a través de su obra, conociendo todos los detalles tanto del su creador como de la pieza que ahí se muestra, obras que difícilmente puedan volver a regresar a Sinaloa, debido a su alto costo para traerlas.

El muralista expuso también que originalmente la exposición está conformada por 100 piezas, pero debido al espacio para la muestra se optó por elegir sólo 70 piezas, gracias al esfuerzo que hizo COBAES por brindar este espacio, realizándose también un catálogo, y toda la logística para poder realizar este evento.

“La exposición estará vigente durante dos semanas a partir del 18 de mayo, por lo que invitamos al público en general a que asista, a los amantes del arte, a estudiantes, queremos que admiren estas piezas que se tendrán por primera vez en Culiacán, como ya lo dije, son obras con historia, valuadas en millones de dólares, una colección que difícilmente se vuelva a repetir en ningún espacio de Culiacán”.

La inauguración será el lunes 18 de mayo a las 17:00 horas en el Centro Cultural Rosales de COBAES, ubicado por la Calle Rosales, la entrada será totalmente libre. La colección sólo estará disponible dos semanas abierta al público.

”Tener obras de artistas importantes en la ciudad, considero es muy beneficioso para todos, principalmente porque atrae a muchas personas, educa, mueve sensibilidades, entre muchos otros aspectos más, por eso los invitamos a todos a que vayan a disfrutar de esta colección de grandes artistas consagrados”, resaltó Ríos Rocha.