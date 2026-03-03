Con la participación de 75 expositores, invitan a disfrutar de la segunda edición de la Feria del Chicharrón, en La Palma Navolato, la cual se desarrollará el día sábado 7 de marzo, a partir de las 08:00 y hasta las 20:00 horas.
José Luis Gallardo Castro, delegado de Canaco Navolato compartió que en esta nueva edición se hizo algo que nunca se había hecho en Navolato.
“El año pasado hicimos esta feria con la participación de sólo 15 expositores, hoy tenemos más de 75 expositores, estamos muy contentos por las empresas que se han sumado, y la emoción es muy grande, y esperamos que la gente vaya, disfrute y adquiera el rico chicharrón que aquí se produce, entre otros productos que se estarán ofreciendo en el lugar”, dijo.
Detalló que, posterior a este evento, está la posibilidad de que se realice una edición estatal en Culiacán, para celebrarse el día 31 de mayo. “Sinaloa confía en nosotros como empresarios, sobre todo en la realización de eventos familiares.
Luisa Morachis, directora de turismo de Navolato, expresó que hay mucha emoción en el municipio, con el deseo de seguir impulsado la feria del chicharrón, y lo que espera es que cada año crezca más, vaya mejorando, así como impulsar y promover los productos locales.
Gallardo Castro expuso que actualmente en La Palma, existen 33 unidades de negocios que se dedican a la venta de carne y chicharrones, por lo que, quien no conoce La Palma, esta es una buena oportunidad para visitarlo, con el deseo de poder recibir a más de 2 mil personas al evento.
La feria, dijo, se realizará en la plazuela, frente a la sindicatura, la cual está preparada con techumbre, baños, además, de que para mayor seguridad de los visitantes, se contará con el apoyo de elementos de seguridad para brindar una ruta segura para todos.
“Queremos que esta fiesta para La Palma, se convierta en un legado para el pueblo, que se vuelva una historia que contar, un día para conmemorar al chicharrón, y no sólo celeberar al ceviche o al aguachile, porque hay mucho más”.
Cabe destacar que el evento contará con la presencia de artistas locales, quienes darán el toque musical al evento, en el cual se coronará también al rey y la reina de la feria.