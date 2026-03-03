Con la participación de 75 expositores, invitan a disfrutar de la segunda edición de la Feria del Chicharrón, en La Palma Navolato, la cual se desarrollará el día sábado 7 de marzo, a partir de las 08:00 y hasta las 20:00 horas. José Luis Gallardo Castro, delegado de Canaco Navolato compartió que en esta nueva edición se hizo algo que nunca se había hecho en Navolato. “El año pasado hicimos esta feria con la participación de sólo 15 expositores, hoy tenemos más de 75 expositores, estamos muy contentos por las empresas que se han sumado, y la emoción es muy grande, y esperamos que la gente vaya, disfrute y adquiera el rico chicharrón que aquí se produce, entre otros productos que se estarán ofreciendo en el lugar”, dijo.

José Luis Gallardo comparte los detalles del evento.

Detalló que, posterior a este evento, está la posibilidad de que se realice una edición estatal en Culiacán, para celebrarse el día 31 de mayo. “Sinaloa confía en nosotros como empresarios, sobre todo en la realización de eventos familiares. Luisa Morachis, directora de turismo de Navolato, expresó que hay mucha emoción en el municipio, con el deseo de seguir impulsado la feria del chicharrón, y lo que espera es que cada año crezca más, vaya mejorando, así como impulsar y promover los productos locales. Gallardo Castro expuso que actualmente en La Palma, existen 33 unidades de negocios que se dedican a la venta de carne y chicharrones, por lo que, quien no conoce La Palma, esta es una buena oportunidad para visitarlo, con el deseo de poder recibir a más de 2 mil personas al evento.