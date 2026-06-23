Invitan a disfrutar de un concierto ‘Desde una galaxia muy, muy lejana’

Bajo el título StarFest Sinfónico: Un viaje intergaláctico por el universo sinfónico de John Williams, el Instituto Sinaloense de Cultura invita a todos los fans de esta exitosa saga, a disfrutar de este concierto en el Teatro Pablo de Villavicencio con dos funciones. El primer concierto se realizará este jueves 25 de junio a las 18 horas, y el segundo será el día domingo 28 de junio a las 12:30 horas, en el que los asistentes podrán disfrutar de una producción que los llevará a un viaje musical por todos los temas de la exitosa saga. Bajo la batuta del maestro Alexandre Da Costa, que en este concierto responderá al nombre de “Darth Acosta”, la Orquesta Sinfónica Sinaloa de las Artes, ofrecerá un recorrido musical por la saga, con temas que van desde el filme La Amenaza Fantasma, hasta el Ascenso de Skywalker, incluyendo temas inspirados en el universo de El Mandalorian y Grogu, reviviendo así junto al público momentos memorables de cada filme a través de la música. Da Costa compartió que presentar este concierto es un sueño que siempre había tenido.

Alexandre Da Costa comparte detalles del concierto.

“Estamos muy entusiastas en proponer lo que se debería de haber hecho en muchos sitios de la galaxia mucho antes que esta semana, vamos a interpretar música desde el Episodio 1, hasta llegar al Episodio 9, interpretando 22 piezas en total durante el concierto el cual irá acompañado también de imágenes”. Resaltó estar emocionado con el programa, porque la música de John Williams, compositor desde el principio de esta saga, es uno de los más grandes compositores de música clásica y sinfónica, y asegura en poco tiempo será considerado uno de los grandes, de la talla Mozart, Beethoven, entre otros. “Vamos a tener la presencia de unos cosplayers, luciendo atuendos varios personajes de la saga. Y quiero decir una cosa, aquí en la OSSLA todos queremos hacer cosas diferentes, únicas y que tengan mucho impacto”, dijo. Destacó también que este concierto será el primero que se realiza en el mundo, al interpretar todos los episodios de la saga desde la 1 hasta la 9, incluyendo las series especiales, con una orquesta de primer nivel e internacional.

Juan Salvador Avilés.

“Este concierto se va a oír de tal forma que los del Berlín y los de Viena van a estar supercelosos, porque será un concierto que se va a grabar y difundir, llevando el nombre de Sinaloa, por ello, quiero dar las gracias al Isic por confiar en mí desde que llegué, y creo que hemos demostrado que cuando todos estamos detrás de un visión, podemos lograr grandes cosas”, dijo. Ricardo Rodríguez detalló que los boletos ya están en la venta en la taquilla del teatro, y a través de boleterama.com, con un costo de 350 pesos balcón, 450 pesos en mezzanine, y 550 pesos en la planta baja. Juan Salvador Avilés, director del Instituto Sinaloense de Cultura, detalló que desde el arribo del maestro Alexandre Da Costa, la orquesta ha experimentado un evolución importante. “Cuando presentamos a Alexandre Da Acosta por allá a mediados del año pasado, prometimos quienes trabajamos en el Instituto Sinaloense de Cultura que iba va a ser un parteaguas en la historia de la Orquesta Sinfónica Sinfonía de las Artes que en octubre cumple 25 años”, dijo. También agradeció a Da Acosta que él haya provocado, que en Sinaloa se tenga una de las pocas orquestas estatales, que ha tenido durante este último año desde su llegada, una proyección importante tanto a nivel nacional como internacional.

El concierto se realizará los días 25 y 28 de junio en el Teatro Pablo de Villavicencio.