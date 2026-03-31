Invitan a disfrutar exposiciones del Museo de Arte de Sinaloa en vacaciones

Como es ya tradición en estas fechas, el recinto cultural ubicado en la esquina de las calles Rafael Buelna y Ruperto L. Paliza, en el Centro de la ciudad, se convierte en una atractiva opción no solo para los habitantes de Culiacán, sino para quienes se encuentran de visita procedentes de otros lugares.

Durante el periodo vacacional de Semana Santa y de Pascual, el Museo de Arte de Sinaloa mantendrá abiertas sus puertas, salvo el Jueves y Viernes santos, e invita al público a disfrutar de sus exposiciones vigentes.

La exposición ‘Cuando las tardes eran de papel’, de Miguel Ángel Ojeda está en la sala 3 del museo.

La exposición ‘Cuando las tardes eran de papel’, de Miguel Ángel Ojeda está en la sala 3 del museo.

“Primavera”, de Jesús Martínez, grabado realizado en 1987, se exhibe como Pieza del Mes.

“Primavera”, de Jesús Martínez, grabado realizado en 1987, se exhibe como Pieza del Mes.

Es por ello que martes y miércoles Santos, así como el sábado y domingo de la presente semana, el recinto permanecerá abierto de 10:00 a 16:00 horas, permaneciendo cerrado solo los días jueves y viernes santos.

Por lo que a Semana de Pascua, el Masin abrirá sus puertas de martes a viernes: de 10:00 a 17:00 horas y sábado y domingo, de 10:00 a 16:00 horas

Durante su visita podrá recorrer las exposiciones actualmente abiertas al público, “Cuando las tardes eran de papel”, de Miguel Ángel Ojeda, una propuesta plástica instalada en la sala 3, que transmite nostalgia y recuerdos a los lugares emblemáticos de Culiacán y sus tradiciones.

La obra de Ojeda propone un recorrido íntimo por la memoria, donde el papel no solo se convierte en soporte, sino en símbolo: superficie frágil que resguarda instantes, gestos y vestigios de lo cotidiano.

A través de una exploración que dialoga con lo arquitectónico y lo pictórico, el artista construye atmósferas donde lo efímero adquiere permanencia.

“Ejemplares de imaginería”, en la sala 2, muestra colectiva de escultura integrada por obras del programa Pago en Especie del SAT, con piezas de diversos formatos y materiales.

La exposición reúne piezas de diversos formatos y materiales, representativas de la producción escultórica contemporánea en el país, ofreciendo un panorama plural de la creación actual.

“Diálogo entre dos acervos”, en la sala 5, una exposición que pone en relación obra del acervo Isic–Masin con el acervo cultural de la UAdeO.

“Lenguaje corpóreo”, en la sala 4, reúne alrededor de 50 obras en las que el cuerpo humano es el eje principal, con piezas del acervo Isic–Masin y la participación de artistas invitados.

Además, podrán admirar la Pieza del Mes, “Primavera” (de la serie Las cuatro estaciones), de Jesús Martínez, grabado realizado en 1987 en técnica de aguafuerte y perteneciente a la Colección Isic–Masin.