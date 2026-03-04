Invitan a disfrutar una ‘Antología del Tango’

Una velada intensa y profundamente emotiva con “Antología del Tango”, se vivirá en el concierto que se realizará este viernes 6 de marzo a las 19: 00 horas, en Casa Haas.

Esta propuesta artística reunirá sobre el escenario a los solistas Noel Osuna, Radha Murillo y María Murillo, acompañados al piano por el maestro Sergio Castellanos, así como a los bailarines de Tango Amor, quienes aportarán la fuerza expresiva del movimiento y el abrazo característico del 2x4.

“Antología del Tango” es una velada que recorre las distintas etapas y sensibilidades del género: desde la nostalgia del arrabal y la poesía de la Guardia Vieja, hasta la intensidad dramática y la expansión armónica del Siglo 20. El programa propone un viaje musical donde palabra, gesto y danza dialogan para revelar la esencia de un género que transformó la melancolía en arte y la pasión en lenguaje universal.

Las voces invitadas darán vida a un repertorio cuidadosamente seleccionado, abordando el tango desde su dimensión lírica y expresiva. Bajo la dirección musical del piano, cada frase será interpretada con matiz y profundidad, mientras la presencia escénica de los bailarines añadirá tensión, elegancia y dramatismo, convirtiendo la noche en una experiencia artística integral.

El concierto se realiza a beneficio de la maestra Cecilia Reyes, en reconocimiento a su trayectoria y aportación a la formación artística, convirtiendo la función en una celebración cultural, y en un acto de solidaridad y gratitud.“Antología del Tango” promete ser una noche de memoria, pasión y compromiso. Una cita imprescindible para quienes desean sentir el latido del tango en su forma más auténtica.

Costo de recuperación $250 pesos. Boletos disponibles en la taquilla del Teatro Ángela Peralta. Abierta de lunes a viernes de 9:00 am a 2:00 pm y de 4: