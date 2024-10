Invitan a escritores a participar a premio ‘Enrique Peña Gutiérrez’

Rubén Elías Gil Leyva Morales, notario y secretario de esta asociación, dio lectura al documento en donde se especifican las bases y al mismo tiempo expresó que los ganadores de cada género reciben un premio económico de 50 mil pesos, edición de la obra y reconocimiento.

El plazo de la convocatoria, dijo, cierra el 23 de marzo de 2025, y los nombres de los ganadores se darán a conocer el 23 de abril.

La ceremonia de entrega será el 22 de mayo del mismo año, en el aniversario luctuoso del llamado “Patriarca de las letras sinaloenses”, que se realiza en Mocorito Pueblo Mágico.

Acudieron Juan Esmerio Navarro, representante de Juan Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, José Norzagaray, director de turismo de Mocorito, en representación de María Elizalde Ruelas, presidenta municipal, quienes compartieron mensajes dirigidos al apoyo a esta asociación civil que desde hace más de veinte años trabaja para seguir fomentando la creatividad literaria.

Este proyecto cultural que nace de la sociedad civil se ha fortalecido con el respaldo de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Instituto Sinaloense de Cultura, Universidad Autónoma de Sinaloa, Colegio de Bachilleres del Estado, Ayuntamientos de Mocorito Pueblo Mágico, Salvador Alvarado y Angostura.

Las bases

La convocatoria cierra el próximo 23 de marzo de 2025, y los resultados se darán a conocer a más tardar el 23 de abril de este año notificando de inmediato a los ganadores, publicándose en los medios de comunicación y redes sociales.

Podrán participar escritores y poetas con nacionalidad mexicana residentes en el país. En poesía, con un poemario de máximo 30 cuartillas, de tema libre y unidad literaria.

En cuento, el trabajo es de tema libre, con una extensión de mínimo diez cuartillas y máximo 15.

Los trabajos deberán ser inéditos y no estar participando en otros concursos, y serán enviados al Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez en Blvd. Alfonso G. Calderón, 2193 A Int. 503-B, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán Sin. C.P. 80020, o a San Anselmo 37, La Primavera, Culiacán Sin. CP 80199.

Deberán enviar cuatro juegos impresos, escritos a 12 puntos, letra tipo arial, interlineado 1.5 en papel tamaño carta a una cara. Todos, además en CD o USB con el archivo en Word.

Los concursantes firmarán sus trabajos y plica con el mismo seudónimo. Las plicas deberán contener sus datos personales, INE, currículum y fotografía, las cuales serán entregadas a un notario, quien abrirá solo las que el jurado le señale.

La Fundación publicará las obras ganadoras, reservándose el derecho de la primera edición; además cubrirá los gastos de traslado y estancia de los ganadores en Mocorito Pueblo Mágico, donde se llevará a cabo la premiación el 22 de mayo de 2023.

No se regresarán los trabajos que no resulten premiados y no podrán participar quienes hayan obtenido este premio en anteriores ediciones.

Algunos de los ganadores

Jesús Ramón Ibarra

Ibán de León Santiago

Francisco Javier Chiquete Cristerna

José Fernando Castillo Mejía

Juan Ávila Casas

Balam Rodrigo Pérez Hernández