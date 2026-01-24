Invitan a expo Syzygy / Sicigia II

Syzygy / Sicigia II, un proyecto internacional itinerante que reúne a artistas de Brasil, Canadá, Colombia y México, se inaugurará el jueves 5 de febrero, a las 19:00 horas, en la Galería Antonio López Sáenz del Museo de Arte de Mazatlán.

En su segundo año, el proyecto Syzygy (Sicigia) a cargo de Dory Perdomo, Directora del Centro Cultural Baupres Gallery profundiza su enfoque en la sensibilización cultural y la educación social sobre las experiencias de las personas 2SLGBTQI+, colocando en el centro del discurso artístico el reconocimiento y la protección de los derechos humanos, especialmente aquellos relacionados con la diversidad sexual y de género, en el contexto de las democracias contemporáneas.

En un mundo multicultural donde la lucha por la igualdad sexual, de género, racial y cultural continúa siendo un rasgo definitorio de la vida social, Syzygy / Sicigia II visibiliza críticamente las desigualdades que persisten, en particular aquellas que enfrentan las comunidades queer en zonas rurales, donde la invisibilidad, la discriminación y las barreras estructurales siguen siendo una realidad cotidiana.

A través de propuestas de arte visual y performativo, la exposición invita a reflexionar sobre los límites, los derechos y las realidades vividas que la diversidad sexual y de género, seguirá negociando en la esfera social durante 2026.

ARTISTAS PARTICIPANTES

Brasil: Violencias silenciosas / Silent ViolencesCuraduría: Cecilia Stelini Artistas: Gilio Mialichi, Maíra Freitas, Mateus Stelini, Natália Gregorini, Nau Vegar, Wagner Rossi Campos y Marcelo Gandhi.

Canadá: Queer Up North. Objects as Companions for Travel Through a World That Misreads UsCuraduría: Virginia EichhornCo-curaduría: Cesar Forero y Melissa La PorteArtistas:Pearl Van Geest, James Fowler, Cesar Forero / Gabriel Cifuentes, Alana Bartol, Kristy Boyce, Joey Bruni, Terre Chartrand, Geoffrey Lok-Fay Cheung, Walter Segers, Christian Bernard Singer, Ajeuro Abala y Elizabeth Fearon.

Colombia: Cada color oculta un deseo Curaduría: Milton Afanador Artistas: Carolina Mayorga, DivinomaiK, Eduard Mauricio Camacho Pineda, Esteban José Serrano Buitrago, Isabel Cristina Acuña Pérez, Jorge Mario Mejía Correa, Katherine Alvarado Sarmiento, Marcell Bohórquez Guadrón, María del Pilar Uribe Pérez, Martín Camargo Flórez / Dicas, Melissa Moreno Betancourt, Milton Afanador, Natalia Pinilla Rodríguez, Rosabel Martínez Pinzón, Yineth Massiel Amorocho Camacho.

México: Coordinación general: Dory Perdomo Artistas: Michael Dergar, René González.