Invitan a inscribirse en el Premio Antonio López Sáenz

El Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán invita formalmente a la comunidad artística a participar en el XXIV Premio Antonio López Sáenz Bienal de las Artes Visuales. Este certamen se realiza como una pieza clave del programa cultural que enmarca las celebraciones del Carnaval Internacional de Mazatlán 2026, reforzando el vínculo entre la tradición festiva y la excelencia artística de la región.

Como incentivo a la creación y el talento, esta edición otorgará tres destacados premios de adquisición para las obras que el jurado considere pertinentes. Los estímulos económicos se distribuyen de la siguiente manera: un Primer Lugar de 80 mil pesos, un Segundo Lugar de 60 mil pesos y un Tercer Lugar de 50 mil pesos.

Pueden participar artistas de nacionalidad mexicana residentes en el Noroeste de México (Sinaloa, Nayarit, Durango, Sonora, Baja California y Baja California Sur). Se pueden registrar un máximo de dos obras inéditas, ya sean bidimensionales (pintura, gráfica, fotografía, video) o tridimensionales (escultura, instalación, objeto). La temática y la técnica de las obras son libres.

El plazo para enviar la documentación cierra el viernes 9 de enero de 2026 a las 13:00 horas del Pacífico. El registro debe realizarse a través del correo electrónico: lopezaenzbienal@culturamazatlan.com.

Esta es una oportunidad única para que los artistas plásticos proyecten su trabajo dentro de uno de los escenarios culturales más emblemáticos de México.