Invitan a jóvenes al Premio Culiacán de Coreografía 2026

Compañías de danza, academias, colectivos y escuelas de danza residentes de Sinalo podrán inscribirse en la convocatoria al Premio Culiacán de Corografía 2026, en su edición 17, que organiza el Instituto Municipal de Cultura Culiacán.

El certamen se desarrollará en la modalidad Open/Abierto y recibirá propuestas coreográficas en las disciplinas de danza contemporánea, danza urbana y jazz. Todas las agrupaciones competirán bajo los mismos criterios de evaluación, independientemente del estilo de danza que presenten.

De acuerdo con las bases, podrán participar agrupaciones integradas por un mínimo de seis y un máximo de 15 integrantes, cuyas edades deberán oscilar entre los 12 y 29 años al cierre de la convocatoria. Además, cada grupo deberá designar a una persona responsable del registro y la comunicación con el comité organizador.

Entre los requisitos se establece que las agrupaciones deberán acreditar residencia en cualquier municipio de Sinaloa y presentar una coreografía dentro de alguno de los estilos contemplados en la convocatoria.

El proceso de inscripción podrá realizarse de manera electrónica mediante un formulario en línea, el cual deberá enviarse acompañado de la documentación y formatos requeridos. El comité organizador informó que únicamente se aceptarán expedientes completos y entregados dentro de los plazos establecidos.

La convocatoria contempla un cupo máximo de 20 agrupaciones participantes, por lo que el registro estará sujeto a disponibilidad. Una vez alcanzado ese límite, el comité podrá declarar cerrada la convocatoria, aun cuando el periodo de inscripción no haya concluido.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado calificador con base en cinco criterios: creatividad y originalidad, composición coreográfica, ejecución, interpretación escénica y uso del espacio escénico.

Asimismo, los organizadores precisaron que los gastos de transporte, hospedaje y alimentación correrán por cuenta de las agrupaciones participantes, y que tanto el Ayuntamiento de Culiacán como el IMCC no se harán responsables por daños físicos o materiales que pudieran presentarse durante el desarrollo del concurso.

Las bases también señalan que cualquier situación no prevista en la convocatoria será resuelta por el Jurado Calificador o por el Instituto Municipal de Cultura Culiacán, cuyas determinaciones serán definitivas e inapelables.

Las personas o compañías interesadas podrán solicitar información adicional a través del correo electrónico institutoculturaculiacan@culiacan.gob.mx, indicando en el asunto: “Registro Virtual – Premio Culiacán de Coreografía 2026”.

La fecha límite para inscribirse es el 6 de noviembre, y la etapa semifinal se llevará a cabo en el Modular Inés Arredondo el miércoles 18 de noviembre del presente año, a las 18:00 horas, y se elegirá a las 10 agrupaciones mejor evaluadas.

La gran final se realizará el día miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas, también en el MIA, en Culiacán.

Premiación

Además de los reconocimientos oficiales a las 10 agrupaciones finalistas los tres primeros lugares recibirán:

- El primer lugar obtendrá 25 mil pesos.

- El segundo, 15 mil

.- El tercer lugar 10 mil pesos.