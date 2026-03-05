Invitan a jóvenes y adultos al Taller de Actuación en Teatro y Cine

Para quien desee aprender a actuar en teatro y en cine, se ofrecerá de manera gratuita, del 9 al 20 de marzo un taller de actuación en las instalaciones de la Escuela Superior de Artes José Limón, a cargo del maestro Francisco Haros Barraza, con carácter gratuito.

El taller dirigido a artistas escénicos con o sin experiencia y público interesado a partir de 15 años de edad, se realizará los días lunes, miércoles y viernes, en un horario de 16:00 a 19:30 horas, y para participar, basta inscribirse a través del correo electrónico mtanamachicastro@gmail.com

Este taller busca ofrecer herramientas que aporten al desempeño actoral de los participantes, tanto en ambientes teatrales como en ambientes naturales del cine, usando como base el efectivo sistema de Konstantin Stanislavski.

A través de la práctica y el trabajo con otros colegas actores, los participantes podrán reforzar y hacerse de nuevas herramientas, que les permitan actualizar y afinar sus conocimientos.

Mayores informes en el Centro Sinaloa de las Artes Centenario, sito en Rafael Buelna s/n, Centro Histórico, Culiacán Sin, o al teléfono 6677126425.

Sobre el maestro

Francisco Haros (1954) es actor y director teatral. Estudió en el Centro Universitario de Teatro. Entre sus maestros se encuentran Ludwick Margulles, Julio Castillo, José Caballero y Juan José Gurrola. Se presentó en Madrid con la obra “El viaje de los cantores”.

Es maestro fundador del Laboratorio de Teatro Psicodramático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Fue becario del FONCA en 1995, y se ha desempeñado como maestro de actuación en el Centro de Capacitación de Televisa.

Este taller está organizado por el Instituto Sinaloense de Cultura, a través de la dirección de Formación y Capacitación.