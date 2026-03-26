Invitan a la conferencia ‘Mujeres y Movimiento Estudiantil en Sinaloa’

La participación de las mujeres universitarias en los movimientos estudiantiles generó diversas opiniones por parte de la sociedad, con una imagen controvertida acerca de la presencia de éstas en espacios de los que antes se habían visto excluidas.

A pesar de esa exclusión y el trato diferenciado a las compañeras, estas generaron un sentido de pertenencia a la universidad, derivado del activismo dentro de la misma, provocando con ello un interés en distintas áreas, que desarrollarían a lo largo de su carrera profesional y vida personal.

La investigadora Monreal Barajas aborda el tema desde las experiencias y los testimonios de personas que vivieron los movimientos estudiantiles dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa, las identidades formadas por participantes y no participantes de estos, enfocándose en las mujeres, que desarrollaron una identificación con los activismos sociales a partir de su convivencia y participación en ellos.

Valia Deni Monreal Barajas es licenciada en Estudios Internacionales, por la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Cuenta con la Maestría en Historia y actualmente se encuentra cursando el doctorado en la misma universidad.

Entre sus líneas de investigación se encuentran: movimiento estudiantil sinaloense y la participación de las mujeres en ellos, desaparición forzada durante los años 60 y 80, así como el análisis de los derechos humanos en clave de género.