Invitan a la décima edición del Encuentro Regional de Filosofía Zona Norte 2026

Con ponencias, presentaciones de libros, carteles, talleres y conferencias magistrales, dará inicio la décima edición del Encuentro Regional de Filosofía Zona Norte 2026 Culiacán, el cual comenzará el día 22 de abril y culminará hasta el 24 del mismo mes y que tendrá como sede principal, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS. Orlando Espinoza Díaz, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la UAS, detalló que esta esperada décima edición llega después de no haberse realizado en año pasado, y que hoy regresa con gran fuerza, gracias al apoyo brindado por la rectoría, así como al apoyo de las distintas universidades que se sumaron a este encuentro regional, concretizando un programa de actividades tanto para el público en general, así como para docentes y alumnos de la facultad.

Orlando Espinoza Díaz.

”Realizar este encuentro es indispensable en este momento que estamos viviendo, el cual tiene que ver con las humanidades, y hoy más que nunca la filosofía, la humanización es más que necesaria, fusionando también el aspecto pedagógico, educativo, aquello que da pie a la formación de todos, y pueda combatir la crisis que estamos viviendo en estos momentos”, expresó Espinoza Díaz Detalló que esta edición contará con 11 ejes temáticos, como Filosofía, violencias y construcción de paz, Filosofía, ciencia y tecnología e IA, Cultura, identidades, juventudes y problemas de género, Filosofía mexicana y latinoamericana, Narrativas decoloniales, Problemas filosóficos actuales, Sociedad, poder y producción de sentido, entre otros más.

Juan Carlos Ayala detalla que serán más de 50 los expositores.

Arturo Cázarez, representante de la Universidad Pedagógica de Sinaloa y participante también en este encuentro, compartió, que parte de los objetivos de este evento es la promoción y difusión de la filosofía, y no solo aquella que tiene que ver con la historia del pensamiento, involucrando también la reflexión sobre nuestra existencia, la convivencia humana, el conocimiento, la moral y mucho más. “Es importante promover la filosofía entre los jóvenes, los adolescentes, pero también en todas aquellas personas de diferentes profesiones. Tenemos que analizar que es lo que está pasando en el mundo, por qué tanta violencia, tenemos que analizar estos temas y no quedarnos solo en la reflexión, sino buscar alternativas y mejorar las condiciones de vida, la convivencia pacífica, por eso, esperamos que este evento sea un punto de encuentro del pensamiento y de mentes que dan respuesta a preguntas que no hemos podido responder”, detalló.

Arturo Cázarez.