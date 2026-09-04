Invitan a la edición 24 del Encuentro Internacional de Danza Contemporánea

Abrió la convocatoria para el 24 Encuentro Internacional de Danza Contemporánea de Solistas y Duetos (ESYD 2026). Creadores de México y el extranjero pueden participar hasta el 19 de septiembre en el evento, que se realizará en Culiacán del 6 al 22 de noviembre de 2026.

El Instituto Sinaloense de Cultura, en coordinación con la compañía Áthros Arte Escénico, organiza este encuentro. Ambas instituciones buscan impulsar el desarrollo, la difusión y el intercambio de las artes escénicas contemporáneas.

Esta edición cuenta con el respaldo del Instituto Municipal de Cultura Culiacán, la Universidad Autónoma de Sinaloa y el Centro de Artes Escénicas Contemporáneas, entre otros organismos culturales, educativos y del sector privado. El encuentro ocupará diversos escenarios convencionales y alternativos, tanto abiertos como cerrados.

Podrán inscribirse artistas con proyectos en formato de solista o dueto. Las disciplinas incluyen danza contemporánea, danza teatro, teatro corporal o propuestas interdisciplinarias. Las piezas deben durar entre 30 y 60 minutos.

Los lineamientos del encuentro consideran propuestas que fomenten valores de respeto, inclusión y diversidad. Excluyen mensajes de odio, violencia o discriminación.

Se prestará atención a proyectos para públicos específicos, como infancias, adolescentes y adultos mayores. También se valorarán temáticas que promuevan la inclusión de sectores en situación de vulnerabilidad o neurodiversidad.

Los postulantes deben enviar su expediente en formato Word al correo electrónico solistasyduetos@yahoo.com.mx. La fecha límite para la recepción de propuestas es el 19 de septiembre.

Los documentos incluyen identificación oficial o pasaporte, reseña curricular, sinopsis de la obra, ficha de inscripción, requerimientos técnicos y carta de compromiso. Se solicita también un enlace a un video completo y entre tres y cinco fotografías en alta resolución, con crédito.

Un comité curador evaluará las propuestas según los estándares de la convocatoria. Los resultados se notificarán por correo electrónico a los seleccionados, quienes tendrán dos días para confirmar su participación.

Los artistas seleccionados no residentes en la ciudad sede recibirán hospedaje, alimentación y transporte local y aéreo nacional. Para creadores extranjeros, la organización facilitará la gestión de apoyos o auspicios para su traslado desde sus países de origen.

Se pagarán honorarios acordados con cada participante, según actividades, presupuesto y apoyos gestionados. Los seleccionados pueden ofrecer talleres, conferencias, clases o residencias artísticas de forma opcional.

Para obtener informes sobre las bases completas y la descarga de anexos, los interesados pueden consultar el blog oficial (www.solistasyduetos.blogspot.com) o las páginas de Facebook e Instagram del Centro de Artes Escénicas Contemporáneas (CAEC2010 / CAEC.AC).