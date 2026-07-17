Invitan a la exposición colectiva ‘Mazatlán y sus porteños’, del Grupo ANDART

El Museo de Arte de Mazatlán invita a la inauguración de la exposición colectiva “Mazatlán y sus Porteños”, de los integrantes del Grupo ANDART, bajo la dirección del maestro Alberto Ramírez.

La inauguración se llevará a cabo el jueves 20 de agosto, a las 19:00 horas, en la Galería Antonio López Sáenz del Museo de Arte de Mazatlán, con entrada libre para todo el público.

La exposición reúne el talento de artistas que, desde distintas propuestas estéticas y técnicas pictóricas, ofrecen una mirada sensible sobre la identidad de Mazatlán, sus habitantes, su patrimonio arquitectónico, el paisaje marino, las tradiciones y la riqueza cultural que distinguen al puerto.

Grupo ANDART es uno de los colectivos de artes visuales más activos de Mazatlán. Desde hace más de una década ha impulsado el trabajo de pintores y escultores de diferentes generaciones, promoviendo espacios de exhibición donde convergen estilos que van desde el realismo hasta las expresiones contemporáneas, siempre con el propósito de fortalecer la difusión del arte sinaloense y acercarlo a nuevos públicos.

Dirigido por el maestro Alberto Ramírez, el colectivo ha desarrollado numerosas exposiciones en importantes recintos culturales del puerto, entre ellas Matices, Puro Mazatlán, Mazatlán y su Centro Histórico, Mazatlán y Maz y el reciente Homenaje a los 3 Grandes, dedicado a Antonio López Sáenz, Armando Nava y Carlos Bueno.

La exposición permanecerá abierta al público durante el mes de agosto y septiembre en la Galería Antonio López Sáenz del Museo de Arte de Mazatlán, con acceso gratuito.