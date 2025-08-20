Invitan a la exposición de arte ‘Colores de México’, en septiembre

Alumnos de la escuela de música y artes Ritmo Culiacán estarán de fiesta este sábado 13 de septiembre, al realizar la exposición de arte ‘Colores de México’, para mostrar su talento y lo aprendido en 40 piezas que serán exhibidas en el salón de eventos del hotel San Marcos.

Además de las piezas de arte, la exposición será amenizada por alumnos de la academia de música con un concierto. El evento comenzará a 10:30 horas, el sábado 13 de septiembre, y los asistentes podrán admirar las piezas de los artistas que harán gala de sus técnicas y su talento.

Se invita a la comunidad en general a aprovechar la oportunidad de apreciar el trabajo de cada joven artista, cuyas edades van desde los 5 a los 15 años, y así resaltar el potencial dentro de cada uno, apoyando con su asistencia.