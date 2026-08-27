Invitan a la exposición ‘Del cielo al muro’ en el Masin

El Instituto Sinaloense de Cultura inaugurará la exposición colectiva de paisaje “Del Cielo al Muro” este viernes 28 de agosto a las 17:00 horas en la Sala 5 del Museo de Arte de Sinaloa. La muestra propone una nueva lectura al acervo.

La exhibición reúne una selección de obras pictóricas pertenecientes al género del paisaje. En estas piezas, la figura humana cede el protagonismo al espacio abierto, al juego de la luz, la atmósfera y la relación constante entre la tierra y el cielo. La curaduría ha enfocado la selección en la representación visual del entorno, tanto natural como urbano.

Esta iniciativa busca ofrecer una perspectiva renovada sobre la riqueza del acervo del Museo de Arte de Sinaloa. El objetivo es que la comunidad pueda reencontrarse con el patrimonio artístico del estado a través de un género pictórico fundamental. La exposición fomenta la apreciación del arte local y la conexión con las representaciones del entorno.

La colección incluye la inventiva de diversos artistas que emplean variadas técnicas plásticas. Presenta escenarios citadinos, marinos y campestres, abarcando una amplitud de visiones sobre el paisaje y sus elementos constitutivos. Cada obra aporta una perspectiva distinta sobre el espacio representado.

La exposición invita a la reflexión sobre la conexión de las personas con su entorno. Destaca la diversidad de representaciones del paisaje y la interacción entre el cielo y la superficie. Promueve un diálogo entre la obra y el espectador, ofreciendo un acercamiento al arte desde lo ambiental, según informó el Instituto Sinaloense de Cultura.