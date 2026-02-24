Invitan a la exposición Sinestesia, de Eduardo Partenzza

”Sinestesia”, del artista tapatío Eduardo Partenzza, se inaugurará el jueves 12 de marzo a las 19:00 horas, en la Galería Carlos Bueno, en el El Museo de Arte de Mazatlán.

Se trata de una muestra pictórica caracterizada por su intensidad cromática y por la diversidad temática que el artista ha desarrollado a lo largo de más de veinte años de trayectoria. A través de esta exposición, Partenzza propone una reflexión en torno a la cultura nacionalista del pasado y del presente, buscando generar empatía con el espectador y fomentar una conciencia crítica sobre el entorno social que nos rodea.

Desde sus inicios en 1994, cuando comenzó su formación en el ámbito de las artes visuales en Guadalajara, Jalisco, el artista comprendió la importancia del trazo como fundamento de la forma y el color como vehículo de vida y expresión. Con el paso del tiempo, su obra ha transitado por distintas etapas que han consolidado un estilo propio, original y en constante evolución.

En su producción artística ha abordado temas como la figura femenina en sus múltiples dimensiones, el retrato, el paisaje y diversas problemáticas sociales contemporáneas. Cada pieza refleja una interpretación personal de los asuntos que le inquietan, integrando una búsqueda estética que conjuga técnica, sensibilidad y experimentación.

Uno de los rasgos distintivos de su trabajo es la exploración de materiales y soportes diversos. Partenzza no se limita al pigmento tradicional sobre lienzo, sino que experimenta con papel, cartón, madera, lámina y otras superficies, combinando materiales como carboncillo, gises pastel, yeso, cemento blanco, acuarelas, acrílicos y elementos metálicos. En sus etapas más recientes, ha incorporado materiales metálicos y papeles de texturas variadas como celofán y papeles metalizados de alta saturación cromática ampliando las posibilidades expresivas de su propuesta.

Para el artista, el arte es un medio de expresión integral que trasciende la pintura convencional: todo material capaz de reflejar color y ocupar un espacio puede convertirse en vehículo creativo.

Con “Sinestesia”, el Museo de Arte de Mazatlán reafirma su compromiso de abrir espacios a propuestas contemporáneas que enriquecen el diálogo artístico y cultural en la región.

La exposición permanecerá abierta al público en la Galería Carlos Bueno del Museo de Arte de Mazatlán. La entrada es libre.