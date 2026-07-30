Invitan a la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia

Del 13 al 23 de agosto de 2026, el Museo Nacional de Antropología será sede de la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia (FILAH), organizada por el INAH.

Bajo el eje temático “La inclusión en la preservación del patrimonio cultural”, la feria ofrecerá presentaciones de libros, conferencias magistrales, mesas de diálogo, actividades artísticas y académicas, con Francia como país invitado y Veracruz como estado invitado de honor.

Este espacio de encuentro y diálogo reflexiona en torno a la importancia de impulsar una preservación del patrimonio más participativa, accesible y representativa, en la que tengan cabida distintas perspectivas culturales, sociales y comunitarias.

Francia, país invitado

La participación de Francia en la Feria permitirá acercarse a una de las tradiciones intelectuales y científicas más influyentes en los campos de la antropología, la arqueología, la historia y la lingüística.

A través de publicaciones, actividades culturales y espacios de diálogo, se podrán conocer aportes fundamentales al estudio de las sociedades humanas, así como expresiones artísticas, patrimoniales y culturales que reflejan la diversidad histórica de Francia y sus vínculos con México y el mundo.

Veracruz, el estado invitado

La presencia de Veracruz como estado invitado en la 37ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia destacará la enorme riqueza cultural e histórica de una región marcada por el encuentro de pueblos, lenguas y tradiciones.

Desde las antiguas culturas mesoamericanas hasta las expresiones contemporáneas de música, oralidad, gastronomía y patrimonio comunitario, Veracruz compartirá una diversidad de saberes y manifestaciones culturales que forman parte fundamental de la historia y la identidad de México.