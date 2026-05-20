Invitan a la inauguración de la exposición ‘Fauna en el lienzo’

Como parte de las celebraciones globales por el Día Internacional de los Museos, el Isic a través del Museo de Arte de Sinaloa invita al público general, comunidad artística y medios de comunicación a la inauguración de la exposición “Fauna en el lienzo”, que se llevará a cabo este jueves 21 de mayo a las 17:00 horas en la Sala 3 del Masin.

Desde la prehistoria, los animales han ocupado un lugar central en la plástica visual, evolucionando desde las primeras manifestaciones rupestres vinculadas a la caza, hasta convertirse en potentes símbolos de poder, misticismo religioso y, en la época contemporánea, en vehículos de expresión emocional y conciencia sobre la conservación ecológica.

A través del arte animalista, los creadores han transitado entre la precisión del realismo puro y las interpretaciones metafóricas más complejas. Es bajo esta premisa que nace “Fauna en el lienzo”, una exposición resultada de una minuciosa revisión y relectura de las piezas que resguarda la bodega de obra del Masin.

Los asistentes tendrán la oportunidad única de contemplar cómo la fauna ha sido interpretada por distintas generaciones de creadores, ocupando a veces un rol protagónico y otras tantas un papel secundario, pero simbólicamente vital. La exhibición reúne la visión de destacados referentes de la plástica como Héctor Xavier, Álvaro Blancarte, Jesús Martínez, entre otros creadores esenciales de nuestra colección.

Con esta propuesta, el Masin se suma a la jornada del ICOM 2026, reafirmando su compromiso con la conservación, investigación y difusión de su acervo patrimonial, abriendo nuevas lecturas críticas y estéticas para sus visitantes.