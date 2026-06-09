Invitan a la presentación de la novela ‘El mundo de Nená’

El Colegio de Sinaloa invita a la presentación de la novela El mundo de Nená, de Sadat Sosa, a celebrarse el martes 16 de junio del año en curso, a las 18:00 horas, en el vestíbulo de este organismo.

El evento contará con la participación de Élmer Mendoza, escritor y miembro de El Colegio de Sinaloa, y de Yuvel Álvarez, reconocida editora y narradora.

En la novela El mundo de Nená se relata la vida de Eugenia Astrain, miembro del Club Lumpen, así como de Chuy y Brendita, sus amigos de la infancia. La vida decadente de este grupo de amigos los llevará a formar parte del mundo de las drogas y, en el caso de Eugenia, la llevará a convertirse en Nená ‘La Grande’, la cortesana más aclamada de la Casa Azul.

La historia de Nená se desarrolla en un mundo distópico, donde los personajes se enfrentarán a la supervivencia, no sólo de las drogas, también de relaciones tóxicas. La protagonista es perseguida por su rival Margaret quien, apoyada por sus cuadrillas, buscará vengarse de Eugenia, quien se enamoró de un hombre prohibido.

Sobre la autora

Sadat Sosa es egresada de la licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha participado en talleres de Teoría y Creación Literaria impartido por Óscar de la Borbolla; Taller de Narrativa con el escritor y catedrático Élmer Mendoza y diplomado en Creación Literaria del INBA en colaboración con la UAS.

Cabe destacar que esta novela fue publicada en el marco de la Beca de Estimulación Artística ‘Antonio Haas 2023’, otorgada por El Colegio de Sinaloa, obra surgida de los talleres de narrativa coordinados por Élmer Mendoza.