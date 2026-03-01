Invitan a la tradicional Muestra Gastronómica del Garbanzo en Mocorito

Este sábado 14 de marzo vaya a Mocorito con su familia a disfrutar de la tradicional Muestra Gastronómica del Garbanzo, que se llevará a cabo con el propósito de apoyar el cultivo, producción y versatilidad de este nutritivo alimento de los sinaloenses.

Este evento es considerado una gran fiesta regional, donde se podrá disfrutar de una gran diversidad de antojitos y deliciosos platillos elaborados a base de garbanzo, mientras tanto, podrá escuchar la mejor música regional y presencia espectáculos culturales, además de admirar la arquitectura de este pueblo mágico.

Ruth Belina Inzunza, coordinadora del evento, explica que esta muestra se realiza en su octava edición y tendrá lugar en la Cancha del Progreso, donde se reunirán diversos stands para mostrar lo que se puede elaborar con esta leguminosa, todo enmarcado con música de banda y eventos culturales.

“En esta edición se reconocerá la trayectoria del Doctor Octavio Paredes López, considerado Hijo Prodigio de El Progreso, y distinguido científico mexicano; además se contará con la actuación de la Banda Sinfónica Juvenil del Estado”.

La organización de la Muestra Gastronómica del Garbanzo está a cargo del grupo Trabajando Por el Rancho, con el apoyo del Ayuntamiento de Mocorito y el Instituto Sinaloense de Cultura, quienes se encargarán de que todo esté dispuesto para que las familias puedan pasar un sábado agradable en sana convivencia.

Sobre Mocorito

Mocorito es un Pueblo Mágico que destaca por su riqueza arquitectónica, cultural y gastronómica; se ubica a aproximadamente 120 km al norte de Culiacán, siendo una escapada perfecta de fin de semana.

El mes de marzo es considerada la temporada estelar del municipio debido a la apertura de nuevos campos que ofrecen paisajes ideales para fotografiar y tener contacto con la naturaleza.

Su centro histórico es especial para pasear por sus calles adoquinadas y la visita la Iglesia de la Inmaculada Concepción es una parada obligada porque es una joya colonial que alberga valiosas pinturas del Siglo 16.

Se distingue además por su emblemática gastronomía, nadie puede irse sin probar el famoso chilorio (originario de aquí), el jamoncillo y el pan de mujer y el sábado 14 de marzo, toda la gran variedad de productos y platillos que ofrecerá la Muestra Gastronómica del Garbanzo.

El municipio de Mocorito, el destino ideal de turistas tanto locales como internacionales gracias a su arquitectura, historia y su peculiar identidad que es reflejada en sus leyendas, gastronomía y tradiciones que se vive en todos y cada uno de sus callejones.