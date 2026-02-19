Cultura
Invitan a las infancias y adolescencias a cultivar su pensamiento crítico en el Maratón de Teatro

En su edición número 18, el Gran Maratón Nacional de Teatro abre convocatoria dentro de las actividades que celebrarán el Día Mundial del Teatro para la Infancia y Juventud
Noroeste/Redacción
19/02/2026 10:43
Como parte de las actividades del Día Mundial del Teatro para la Infancia y la Juventud, invitan a conocer y participar en el 18º Gran Maratón Nacional de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes.

El Gran Maratón Nacional de Teatro es un festejo escénico que reúne propuestas dirigidas a las infancias y adolescencias, con narrativas que promueven la diversidad, la multiculturalidad y el pensamiento crítico, fomentando el disfrute, el asombro y la imaginación a través del teatro. Todas las actividades que integran este evento son de entrada gratuita.

Este encuentro tiene como objetivo fortalecer el ejercicio de los derechos culturales de niñas, niños, niñes y adolescentes, así como reconocer el teatro como una herramienta fundamental para la construcción de comunidad, la reflexión colectiva y el desarrollo de la sensibilidad artística desde edades tempranas.

Esta edición, se llevará a cabo la selección de una puesta en escena que representará al estado de Sinaloa dentro del programa nacional.

La obra elegida será presentada los días 21 o 22 de marzo de 2026, en el espacio y horario que determine la organización, de acuerdo con las características técnicas del montaje.

La programación del 18º Gran Maratón Nacional de Teatro para Niñas, Niños, Niñes y Adolescentes constituye una invitación abierta al público para asistir, acompañar y celebrar el teatro como un espacio de encuentro, expresión y participación cultural para las infancias y juventudes.

Los organizadores de este evento son la Secretaría de Cultura, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, por medio de la Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con el Instituto Sinaloense de Cultura,

Para mayor información sobre esta convocatoria y las actividades relacionadas, se pone a disposición el siguiente contacto: Departamento de Artes Escénicas Instituto Sinaloense de Culturaartesescenicasfcs@culturasinaloa.gob.mx

