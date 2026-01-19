Invitan a Líderes 2026, en La Casa del Maquío

Con la participación de alrededor de 20 mentores expertos en civismo, medio ambiente, cultura y emprendimiento, y más de 35 actividades programadas el próximo lunes 26, a las 15:30 horas, inicia el programa Líderes 2026, en la Casa del Maquío, con la participación de Gustavo Rojas.

Líderes 2026 es un programa cread o para jóvenes que buscan transformar su entorno a través de cuatro ejes: civismo, cultura, emprendimiento y medio ambiente.

Promueve el aprendizaje integral para inspirar a las y los jóvenes a convertirse en líderes y ciudadanos de tiempo completo capaces de generar un cambio social positivo en Culiacán.

Consiste en más de 35 cursos, talleres y actividades, con un enfoque integral que impulsa la aplicación práctica de conocimientos esenciales en contextos cotidianos.

Convocatoria para estudiantes líderes 2026

Gracias a los aliados, se cubrirá el 85 por ciento de la cuota general mediante un apoyo estudiantil, para que los jóvenes estudiantes tengan acceso completo a las actividades durante los cuatro meses, pagando únicamente una cuota de recuperación de 500 pesos.

Los expertos en civismo que participan en el programa son Jesús Rojas, Manuel Clouthier, Norma Sánchez y Miguel Calderón; en Cultura son Adrián Espinoza, Adriana del Campo, Juan Carlos Beltrán, Rodolfo Romo, Yuridia Angulo y Victoria Tatto.

En emprendimiento, Alejandro de la Garza, Eunice Aguirre, Gustavo Rojas, Karla Quijada, Rocío Guerrero, Gina Patrón, Daniel Amparán Cázares y César Alfaro Suzán, y en Medio Ambiente José Dehesa Mitre y Ruby Romero

Para obtener el apoyo es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

- Los solicitantes deben tener entre 16 y 25 años.

- Estar cursando en una institución educativa.

- Completar la solicitud de datos generales a través de Google Forms, asegurándose de incluir toda la información solicitada y adjuntar la evidencia requerida.

- Comprobante de estudios, Kardex no mayor a tres meses o identificación estudiantil vigente.