Invitan a los Talleres Artísticos permanentes de Casa Achoy

Casa Achoy abre sus puertas a un nuevo ciclo escolar con la invitación a formar parte de sus talleres artísticos permanentes, y proporcionar así un espacio diseñado para el aprendizaje, la creatividad y la convivencia, informó Joaquín Leyva, coordinador del Centro Cultural del Magisterio Sinaloense, Agustina Achoy Guzmán.

Explicó que cada inicio de ciclo escolar, niños, jóvenes y adultos tienen la oportunidad de integrarse a diferentes actividades que fomentan el desarrollo personal y comunitario, desde disciplinas artísticas, culturales y recreativas, hasta espacios de crecimiento académico y formación integral.

Los talleres son danza infantil, dibujo y pintura, acuarelas, escultura, kizomba y ritmos latinos, crochet, elaboración de alebrijes y visitas guiadas y están pensados para todas las edades y son impartidos por instructores capacitados que acompañan el proceso de cada participante. Además, representan una oportunidad de descubrir talentos, reforzar habilidades y compartir experiencias en un ambiente de respeto y colaboración.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 6672164282, o bien acudir a las oficinas del Centro Cultural del Magisterio Sinaloense, Agustina Achoy Guzmán, Casa Achoy, ubicadas en Colón y Morelos, 305 poniente, Centro Histórico.

Casa Achoy invita a un ciclo lleno de aprendizaje, amistad y nuevas experiencias.