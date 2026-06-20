Invitan a masterclass Maza Tour Jazz con Ram Thompson

El Centro Municipal de las Artes (CMA) y la Escuela de la Tambora Sinaloense se vestirán de gala los próximos miércoles 1 y jueves 2 de julio para recibir el “Maza Tour Jazz”, un evento musical que reunirá a destacados artistas, técnicos y ponentes de nivel internacional para impartir una serie de masterclass.

El maestro Israel Aragón, organizador del evento en Mazatlán, invita a todos los estudiantes y músicos de instrumentos de metales y aliento a aprovechar esta oportunidad única de aprendizaje de la mano de grandes celebridades de la industria.

El seminario contará con un total de 16 horas de capacitación divididas en conferencias y clínicas prácticas, de 9:00 a 14:00 horas en el CMA, mientras que en la Escuela de la Tambora Sinaloense será de 16:30 a 19:30 horas.

Las clases estarán a cargo de músicos y docentes de gran trayectoria como Ram Thompson es un destacado clarinetista, saxofonista y artista de la marca Vandoren con más de 20 años de trayectoria como músico, solista y docente. Impartirá la ponencia principal “Maza Tour Jazz”.

Salvador Gama, representante de Vandoren, ofrecerá una charla promocional y técnica sobre los productos de la marca.

El maestro Manuel Guzmán compartirá sus conocimientos en una masterclass enfocada en técnicas, sonido y el uso de cañas D’Addario.

Julio Terán, técnico certificado Yamaha, será el encargado de impartir una clínica especializada en el mantenimiento preventivo para instrumentos de viento.

Inscripciones y Costos

El cupo es limitado a 60 estudiantes. La cuota de recuperación es de $300 pesos (incluye certificado de participación al concluir).Registro vía telefónica en los números: 228 137-3834 y 669 230-1951 (Con el maestro Israel Aragón)