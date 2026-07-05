Invitan a participar en convocatoria para el Festival de Rock Sinaloa 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a bandas y solistas de rock y géneros afines, en Sinaloa, para participar en la 27 edición del Festival de Rock Sinaloa 2026, con el fin de promover las distintas manifestaciones musicales del estado, dar apoyo y difundir la creación cultural contemporánea de Sinaloa.

La convocatoria cierra el viernes 28 de agosto a la medianoche, y podrán participar todas las bandas y solistas con composiciones originales del género rock y subgéneros derivados, que residan en el estado de Sinaloa, quedando excluidos aquellos proyectos orientados a la interpretación de música de otros artistas.

Solo podrán participar propuestas musicales de originarias y residentes en el Estado de Sinaloa, que no tengan más de dos años residiendo fuera de la misma, así como aquellos proyectos que cuenten con integrantes de otros estados, siempre y cuando al menos la mitad de estos, sean sinaloenses.

Las bandas deberán tener una trayectoria comprobable mínima de un año. Cuentan como tal: conciertos presenciales o virtuales, presentación de material musical físico o en plataformas de streaming, así como presentaciones de videoclips musicales.

Para generar el registro de la banda se solicita que un representante llene el formulario de inscripción. Esta persona fungirá como representante en todas las actividades relacionadas al Festival de Rock Sinaloa. Una vez llenado con el material solicitado se le dará a la banda solicitante su confirmación de registro, en espera de la revisión del material e información proporcionadas.

Se llevará a cabo un proceso de calificación del material en audio y video enviado por los postulantes que hayan cumplido con su registro en tiempo y forma.

No se considerará como válida la documentación de ningún proyecto que no haya sido enviada por el medio indicado en esta convocatoria, que haya sido enviada fuera del período estipulado, o bien, que no cumpla cabalmente con todos los puntos expresados en la convocatoria.

Para el proceso de calificación se conformará un jurado compuesto por tres músicos o promotores culturales del estado de Sinaloa, de amplio criterio y con experiencia comprobable en el ámbito musical, o bien, en la promoción de eventos del género rock, integrados de la siguiente manera: un miembro del comité ciudadano organizador que vele por la transparencia y objetivos del festival y dos personas externas que cumplan con el perfil previamente descrito, cuyo fallo será inapelable.

Se elegirán 10 proyectos en todo el estado, cuya presentación se llevará a cabo en Culiacán, sede del Festival de Rock Sinaloa 2026. Se elegirá por lo menos una banda por zona.

La selección definitiva de los 10 proyectos se llevará a cabo mediante la evaluación de todo el material enviado digitalmente (en la presente edición no se realizarán audiciones presenciales) y se tomarán en cuenta la propuesta musical, composición en música y letra, así como creatividad y originalidad, además de la calidad técnica: calidad y producción de las interpretaciones y aspectos como material complementario como videos, material publicitario, press kit, fotografías.

Se elegirán 10 bandas de todo el estado, cuya presentación se llevará a cabo en Culiacán, sede del Festival de Rock Sinaloa 2026, el cual se llevará a cabo en la ciudad de Culiacán los días 13, 14 y 15 de noviembre de este año, en el Ágora Rosario Castellanos, además de recibir un estímulo económico por su participación. Los nombres de las bandas seleccionadas por el jurado se darán a conocer el día 28 de septiembre del presente año.

Los proyectos que resulten seleccionados recibirán, a través de la persona responsable de su proyecto, el estímulo de 5 mil pesos como pago único por su participación.

El Isic cubrirá el transporte, la alimentación y el hospedaje de los integrantes de las bandas elegidas para el Festival de Rock Sinaloa 2026 en caso de presentarse fuera de su ciudad de residencia y, además, las bandas seleccionadas para el concierto principal recibirán siete mil quinientos pesos como pago por su participación.

Las bandas seleccionadas se presentarán en el lugar, fecha y horario establecido por la organización del Festival. Dicha programación será inobjetable.

Para mayores informes, pueden comunicarse a la Dirección de Programación Artística del Instituto Sinaloense de Cultura o en el correo oficial: festivalderocksinaloa@gmail.com