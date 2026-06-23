Invitan a participar en curso intensivo de Ballet en el CMA

Con el propósito de impulsar el talento, la disciplina y el desarrollo artístico de las nuevas generaciones, la Sociedad de Padres de Familia de la Escuela Municipal de Ballet del Centro Municipal de las Artes invita a participar en el Curso Intensivo de Verano 2026, una oportunidad excepcional para que niñas y jóvenes fortalezcan su formación dancística de la mano de destacadas maestras internacionales.

Del 7 al 11 de julio de 2026, el CMA abrirá sus puertas a estudiantes de nivel intermedio y avanzado que deseen perfeccionar su técnica, ampliar sus conocimientos y vivir una experiencia de crecimiento artístico en uno de los espacios de formación más importantes del noroeste del país.

El curso será impartido por las maestras cubanas especializadas Ioan Cánovas Bauzá y Nora Soria Márquez, reconocidas por su experiencia y compromiso con la formación de bailarines, quienes compartirán conocimientos técnicos, metodológicos y artísticos que enriquecerán el desarrollo de cada participante.

Más allá de la técnica, el ballet enseña valores que acompañan a los estudiantes durante toda su vida: disciplina, constancia, sensibilidad, respeto, capacidad de concentración y confianza en sí mismos.

Por ello, este curso representa mucho más que una semana de clases intensivas. Es una inversión en el crecimiento personal y artístico de quienes sueñan con alcanzar nuevos niveles en su preparación.

Para madres y padres de familia, esta es una oportunidad invaluable de brindar a sus hijos una experiencia formativa de alta calidad, guiada por profesionales que entienden el ballet como una herramienta para construir carácter, fortalecer la autoestima y desarrollar la excelencia.