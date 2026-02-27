$!Invitan a participar en Diplomado en Mediación Lectora en línea

El Diplomado en Mediación Lectora es un diplomado virtual impartido por el Fondo de Cultura Económica, con validez oficial por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X), con una duración de un año, que tiene por objetivo formar a personas voluntarias en la mediación lectora para crear Salas de Lectura, con herramientas críticas y creativas para la generación de comunidades lectoras e integrarse al Programa Nacional Salas de Lectura.

El Gobierno del Estado de Sinaloa, a través del Instituto Sinaloense de Cultura, del Programa Nacional Salas de Lectura, convoca al Diplomado en Mediación Lectora 2026, a desarrollarse de abril a diciembre, el cual está dirigido a promotores de lectura, bibliotecarios, docentes, gestores culturales y al público en general interesado en aprender y desarrollar actividades voluntarias de fomento a la lectura por placer en su comunidad, y cuyo cierre de inscripciones cierra el próximo 10 de marzo.

El link para acceder al formulario de inscripción es el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScjUTHJTF_XL0JhDzlbXuS_vX1z6m7o3STT9kBAuPf_BtvGiA/alreadyresponded

El Programa Nacional Salas de Lectura busca contribuir en la cultura comunitaria con la creación de espacios de inclusión, diálogo y reflexión en torno a la lectura libre y por placer, de manera gratuita y accesible a la población, donde leer se convierta un acto de libertad, un momento para compartir textos, libros y narraciones con la comunidad, impulsando la concepción y construcción de acciones comunitarias solidarias y revitalizadoras del tejido social en México.

La convocatoria está dirigida a personas jubiladas, estudiantes, promotores de lectura, bibliotecarios, docentes, gestores culturales, y al público en general interesado en realizar actividades voluntarias para el fomento a la lectura por placer en su comunidad.

Los requisitos generales señalan que el interesado debe residir en el estado de Sinaloa, y brindar mediante un breve escrito las motivaciones e intereses por cursar el Diplomado de Mediación Lectora.

Podrán participar personas mayores de 18 años cumplidos o por cumplir, de preferencia personas interesadas en la palabra escrita y oral, con compromiso social y comunitario y con deseo por acompañar de manera cercana y entusiasta los procesos de lectura con su comunidad, o círculos cercanos de convivencia (amigos, alumnos, vecinos, entro otros).

Deberán tener además disposición e interés en procesos formación autodidacta antes que escolarizada y académica, compartir y motivar la lectura de diversos textos y autores locales, nacionales e internacionales con las comunidades en las que viven, estudian o trabajan e interés en profundizar y/o fortalecer su perfil lector.

El Diplomado de Mediación Lectora, se imparte en modalidad virtual y está integrado por 5 módulos (Sesión propedéutica y 4 módulos de formación específica) impartidos vía Zoom, cuyas sesiones poseen una duración de 120 minutos.

Cada módulo del Diplomado de Mediación Lectora posee una duración de cuatro semanas, donde un capacitador asignado comparte reflexiones, estrategias y saberes en torno al fomento a la lectura gozosa y comunitaria.

El diplomado se impartirá de abril a diciembre de 2026, mediante actividades creativas y autoevaluaciones correspondientes a cada módulo, cuya entrega impactará en la acreditación del mismo.

Esta formación permitirá a la ciudadanía inscrita desarrollar un alto sentido humano, social y comunitario para su labor voluntaria como personas mediadoras de Salas de Lectura y le brinda herramientas teóricas y prácticas para fomentar la lectura por placer de manera humana, cercana y creativa a su comunidad.

Además, el participante tendrá la oportunidad de crear vínculos y desarrollar trabajo colaborativo con más personas mediadoras de lectura de su entidad y del país, potenciar sus habilidades y creatividad en torno al fomento a la lectura y el libro, entrega anual de acervo bibliográfico, participación en capacitaciones de formación continua, así como su inscripción al Programa Nacional de Salas de Lectura y entrega de Clave Única como persona mediadora de Salas de Lectura.