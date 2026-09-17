Invitan a participar en el Concurso Nacional de Fotografía ‘La Juventud y la Mar’ 2026

La Secretaría de Marina abrió el Concurso Nacional de Fotografía “La Juventud y la Mar” 2026 en la que podrán participar jóvenes entre 13 y 17 años para fomentar la creatividad y conciencia ecológica marina, ganando un viaje a Ciudad de México y Veracruz.

La convocatoria, lanzada por la Armada de México, cierra el 26 de octubre del presente año. El certamen busca que los participantes capturen imágenes del entorno marino, destacando sus elementos y la importancia de su cuidado.

Este concurso se enmarca en los esfuerzos por involucrar a las nuevas generaciones en la protección del medio ambiente y los ecosistemas marinos. La iniciativa busca generar un impacto positivo al sensibilizar sobre la riqueza natural de México y la necesidad de su conservación.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, informó que el objetivo del concurso es fomentar la creatividad artística y promover la conciencia ecológica, el mar, el cuidado del medio ambiente y los diferentes ecosistemas a través de imágenes del entorno marino.

La participación está abierta a jóvenes residentes en México con edades de 13 a 17 años, 10 meses y 00 días cumplidos. El tema central de las fotografías debe ser el mar, sus elementos, la conciencia ecológica marítima y el cuidado del medio ambiente, en cualquiera de sus manifestaciones.

Los participantes deben evitar el empleo de inteligencia artificial, modificaciones digitales o fotografías previamente publicadas en cualquier medio web o impreso. Las imágenes deben ser completamente originales e inéditas, correspondientes al año en curso.

Por cada estado se seleccionarán el primer, segundo y tercer lugar, quienes recibirán un diploma, un obsequio sorpresa y souvenirs de Marina. Los ganadores del primer lugar serán premiados con un viaje a Ciudad de México y al puerto de Veracruz, con todos los gastos sufragados por la Secretaría de Marina, en compañía de una persona mayor de edad.

Los resultados del certamen se publicarán en la página de internet www.gob.mx/semar a más tardar el 3 de noviembre de 2026. Para mayores informes, los interesados pueden consultar las bases de la convocatoria en la misma dirección web o comunicarse a los teléfonos (55) 56 24 65 00, extensiones 7365 y 7549. También está disponible el correo electrónico unicos.relacionesp@semar.gob.mx.