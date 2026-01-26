Invitan a participar en el Premio Enrique Peña Gutiérrez de Poesía y Cuento

La Fundación Dr. Enrique Peña Gutiérrez A.C. mantiene abierta la convocatoria a escritores de todo el país que deseen participar en la edición 22 del Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez de Poesía y Cuento, con un premio único por 50 mil pesos y diploma en cada género.

Las bases establecen que, en Poesía, la extensión debe ser máximo 30 cuartillas, tema libre, con unidad literaria, mientras que, en cuento, el tema es libre, con una extensión de 10 a 15 cuartillas.

Los trabajos deberán ser inéditos y no estar participando en otros concursos, y serán enviados a Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez, en Boulevard Alfonso G. Calderón, 2193 A Int. 503-B, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán Sin. C.P. 80020, o a San Anselmo 37 La Primavera, Culiacán, CP 80199.

Los participantes deberán enviar cuatro juegos impresos, escritos a 12 puntos, letra tipo arial, interlineado 1.5 en papel tamaño carta a una cara. Todos deberán anexar USB con el archivo en Word.

Los concursantes firmarán sus trabajos y plica con el mismo seudónimo. Las plicas deberán contener sus datos personales, INE, currículum y fotografía, las cuales serán entregadas a un notario, quien abrirá solo las que el jurado calificador señale.

La convocatoria cierra el próximo 23 de marzo de 2026, y los resultados se darán a conocer a más tardar el 23 de abril de 2026, notificando de inmediato a los ganadores, publicándose en los medios de comunicación y redes sociales de las instituciones y ayuntamientos convocantes.

La Fundación publicará las obras ganadoras, reservándose el derecho de la primera edición; además cubrirá los gastos de traslado y estancia de los ganadores en Mocorito, Pueblo Mágico, donde se llevará a cabo la premiación el 22 de mayo de 2026, esto de acuerdo a las condiciones que prevalezcan en el Estado, pudiendo existir la posibilidad de realizar la entrega vía online.

La convocatoria señala que no podrán participar quienes hayan obtenido este Premio en ediciones anteriores, en cualquiera de sus categorías, ni los miembros de la Fundación o sus familiares.