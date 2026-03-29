Invitan a participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2026

Personas investigadoras mexicanas radicadas en el país podrán participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2026, hasta el 18 de septiembre del presente año, en cualquiera de los campos de estudio de la Historia de Sinaloa, como lo son el económico, social, cultural, intelectual y político.

Juan Salvador Avilés Ochoa, director general del Instituto Sinaloense de Cultura, dio a conocer la convocatoria del Gobierno del Estado de Sinaloa, acompañado por María Inés Amézquita Ochoa, directora de Patrimonio, Museos e Investigación; Ricardo Arredondo Yucupicio, Jefe del departamento de Planeación; Adalberto García, Jefe del departamento de Investigación, Noelia Cárdenas, directora del departamento Jurídico y Esmeralda Torres, auxiliar de investigaciones.

Avilés Ochoa comentó que desde el año pasado el premio lleva el nombre de quien es considerado el historiador más completo en Sinaloa, que es uno de los estados de la República que más premios otorga dentro y fuera de sus fronteras.

Destacó que el montó de premiación se duplicó en la actual administración, de 50 mil a 100 mil pesos, y el Isic ha asumido compromisos de otras administraciones para hacer las publicaciones que habían quedado rezagadas, y se comprometió a que no quedará pendiente ninguna publicación.

Arredondo Yucupicio dijo esta esta convocatoria al igual que el año pasado, todo el proceso del registro se hará en línea, para evitar el papeleo e incentivar a quienes escriben sobre Sinaloa desde otros lugares, y facilitarles que puedan participar en el siguiente formulario: https://forms.gle/yzDsh1fiFJsGYCFQ6

Agregó que los libros de los ensayos ganadores de 2024 y 2025, La imprenta en Mocorito, de Leonel Rodríguez y Las infancias en Sinaloa durante el Porfiriato, de Rosa González, respectivamente, ya están en un proceso editorial y el compromiso entonces es que el proceso editorial del ensayo 2026, inicie a la brevedad, una vez que se conozca el resultado.

Ricardo Arredondo señaló que la convocatoria del año próximo, se adelantará unos meses para poder cumplir en tiempo y forma con el proceso de la convocatoria y la publicación del libro, por lo que el proceso de la edición 2027 iniciaría en el mes de febrero, para culminar el mismo año con la presentación de las ediciones de este año y el próximo.

María Inés Amézquita expresó que el concurso quedará abierto desde la publicación de la presente convocatoria y cerrará el 18 de septiembre de 2026.

La Lic. Noelia Cárdenas, directora del departamento Jurídico del ISIC, destacó que los interesados en participar en la presente convocatoria, deberán tomar en cuenta que el correo electrónico del usuario es el único dato visible para el Instituto Sinaloense de Cultura en el formulario, por lo que dado que la participación es bajo seudónimo, se recomienda utilizar un correo que no contenga datos personales del participante.

Esmeralda Torres, señaló que la convocatoria que puede consultarse ya en la página web del Isico en sus redes sociales, y cualquier duda, favor se puede dirigir al correo electrónico premio.ensayo@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 716-4152 al Departamento de Investigación del Isic.

Los ensayos presentados deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de cubrir los siguientes requisitos: ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos.

Los interesados deberán presentar un ensayo con extensión mínima de 80 y máxima de 150 cuartillas (las páginas de las referencias no se consideran parte de la extensión), escrito en computadora con fuente Times New Roman a 12 puntos, con interlineado 1.5. El archivo en formato PDF deberá ser subido al formulario: https://forms.gle/yzDsh1fiFJsGYCFQ6

Al momento del registro se hará llegar un folio al correo electrónico registrado, mismo que deberá estar escrito en el sobre de las plicas de identificación. Indispensable utilizar una dirección de correo electrónico que no contenga datos personales.

No se admitirán trabajos con formato de tesis. La omisión de este punto ocasionará la eliminación automática del texto enviado. Los concursantes deberán firmar su trabajo con seudónimo y, en sobre cerrado y rotulado por fuera con el mismo seudónimo, deberán enviar los datos suficientes para localizar al autor, copia de identificación oficial, así como una breve ficha curricular a la siguiente dirección:

Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura , ubicado en las calles General Rafael Buelna esquina con Doctor Ruperto L. Paliza, s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.

Las plicas de identificación serán depositadas en una notaría pública en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. El notario abrirá sólo la que el jurado calificador señale y destruirá las demás.

No podrán participar miembros de la institución convocante ni sus familiares en primer grado ni trabajadores del gobierno en cualquiera de sus 3 órdenes. Tampoco quienes hayan ganado en ediciones anteriores, ni obras premiadas en certámenes similares. El jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.