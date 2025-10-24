Invitan a participar en la Edición 22 del Premio Nacional de cuento y poesía

La Fundación Enrique Peña Gutiérrez lanzó la invitación a todos los escritores, a participar en la edición 22 de su tradicional Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez, de poesía y cuento. Olga Judith Peña, presidenta de la fundación, mostró su emoción tras dar a conocer que, a partir del jueves 23 de octubre, está abierta la convocatoria para participar en este reconocido premio nacional de cuento y poesía.

Olga Judith Peña comparte los detalles de esta nueva convocatoria.

“Hoy es un día muy especial porque estamos haciendo un homenaje a Enrique Peña Gutiérrez, lanzando esta convocatoria en el Día del Médico, profesión que él tanto amó, por lo que agradezco la presencia de todos, el cual me llena de entusiasmo, al ver que me acompañan las instituciones que cobijan este sueño, a este concurso, un premio que ya cumplió su mayoría de edad, un sueño que empezó de manera muy rústica en Sinaloa, y que ahora es a nivel nacional”, detalló Peña. Subrayó que esta nueva edición es un homenaje al valor, a los valores, a la buena intención de seguir la disciplina de Cervantes, haciendo con ello un homenaje cada día a esas personas que dedican su amor y su tiempo y amor a las letras. “Deseamos que esta nueva convocatoria, sea tan exitosa como las anteriores, tenemos una convocatoria abrumadora, en donde nos llegan trabajos inclusive internacionales, de sinaloenses que andan por el mundo, pero que todavía, nuestra capacidad no ha sido tan importante como para poder hacerlo de manera internacional”, dijo Olga Judith Peña.

Al evento se dieron cita integrantes de la fundación.

Durante el evento se dio a conocer que la convocatoria cerrará el 23 de marzo de 2026, por lo que los trabajos recibidos después del cierre, se respetará la fecha del matasello. En esta nueva edición, podrán participar escritores, poetas, con nacionalidad mexicana y residentes en el país. Participarán géneros de poesía y cuentos escritos en español, el poemario con un máximo de 30 cuartillas, con tema libre y unidad literaria y el cuento con extensión de 10 a 15 cuartillas. Detalles de la convocatoria -Los trabajos se enviarán a Premio Nacional Dr. Enrique Peña Gutiérrez, en Bulevar Alfonso G. Calderón 2193 A, Interior 503-B, Desarrollo Urbano Tres Ríos, Culiacán, Sinaloa. CP 80020, o a San Alselmo 37 La Primavera Culiacán, CP 80199. -Los participantes deberán enviar cuatro juegos impresos de sus trabajos, escritos en computadora a 12 puntos, letra tipo Arial, interlineado 1.5 en papel tamaño carta por una cara. Además, todo deberán traer USE con el contenido en word. -Los ganadores podrán ser acreedores a un premio económico de 50 mil pesos por género, la publicación de su obra, reservándose los derechos de la primera edición y reconocimiento. Nicolás Vidales, integrante de la fundación, compartió que el único cambio que se presenta en esta convocatoria es que no podrán participar quienes hayan obtenido este premio en ediciones anteriores, en cualquiera de las dos categorías, ni los miembros de la fundación o sus familiares. “Esta no es una limitación a la creatividad, es evitar que se le malinterpreten situaciones, en las cuales una persona haya ganado en los dos géneros, por lo que hoy queremos dejar claro que nos da gusto que participen, pero para evitar malas interpretaciones, quien ya haya ganado en un género, podrá participar, pero no ganará”, detalló Nicolás Vidales.