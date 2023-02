Tortolero Garmendia compartió que el empoderamiento de las mujeres es el proceso por medio del cual las mujeres transitan de cualquier situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión a un estadio de conciencia, autodeterminación y autonomía, el cual se manifiesta en el ejercicio del poder democrático que emana del goce pleno de sus derechos y libertades.

Por ello, la exposición contendrá mensajes que fomenten una mayor conciencia, autodeterminación y autonomía de las mujeres y niñas de nuestro estado. Si te interesa participar, coméntalo aquí mismo.

Destacaron que no importa que no sepan bordar o no tengan el material, el Colectivo apoyará en la participación.

Para mayor información sobre el lugar de entrega, pueden comunicarse con un mensaje de WhatsApp al número 6674201020.