Invitan a participar en la Muestra de cortometrajes ECINORT 2025

Videastas aﬁcionados, estudiantes de comunicación, artistas visuales y de las artes escénicas y público creativo en general, pueden participar en la Muestra Expresión Cinematográﬁca Norte ECINORT, que se llevará a cabo en noviembre en Los Mochis, dentro del Festival Cultural Sinaloa 2025.

Con el lema “Coincidencia Nacional”, la convocatoria cierra el viernes 7 de noviembre de 2025 y puede consultarse completa en la página web y en las redes sociales del Instituto Sinaloense de Cultura, y para más información, comunicarse con Alan Mimiaga, al +52 (667) 210 1859, o al correo: muestra.ecinort16@culturasinaloa.gob.mx .

La convocatoria contemploa las categorías de Panorama Nacional, géneros de Ficción y Documental, y Panorama Sinaloense, géneros Ficción y Cineminuto (ficción actuada o animada o documental).

En el Panorama Nacional podrán participar todas las personas mexicanas mayores de 18 años, independientemente de su lugar de residencia, mientras que, en el sinaloense, solo podrán participar sinaloenses por nacimiento (independientemente de su lugar de residencia), o por vecindad (que tengan más de 6 meses habitando en Sinaloa, previos a la publicación de esta convocatoria).

Los sinaloenses podrán participar tanto en el Panorama Nacional como en el Sinaloense, a su elección. Los ganadores del primero y segundo lugar en la edición pasada no podrán participar en la presente edición.

Los premios, en el Panorama Nacional, son de 15 mil pesos al primer lugar en Ficción y 10 mil pesos al primer lugar en Documental.

En el Panorama Sinaloense, en Ficción, son tres premios: Primer lugar, 20 mil pesos; segundo lugar, 15 mil pesos, y tercer lugar, 8 mil pesos. En Cineminuto solo habrá un premio por 5 mil pesos al mejor trabajo.

Además, se harán acreedores a reconocimientos los ganadores en todas las categorías -excepto Cineminuto- de Mejor Director, Fotógrafo, Actriz, Actor, Música, Edición, Guion y Diseño de Producción.

Todos los trabajadores que resulten elegidos por el Jurado de Selección para ser exhibidos en la 16 Muestra, serán acreedores a diplomas de participación.

El fallo de obras audiovisuales premiadas se hará público el día del evento de la 16 Muestra Expresión Cinematográfica Norte 2025, a celebrarse el viernes 28 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa.

El Jurado de Premiación estará integrado por personalidades de reconocido prestigio en el medio cinematográﬁco y/o académico de las Artes y Ciencias Audiovisuales. Su fallo será inapelable.