Invitan a participar en la Muestra Expresión Cinematográfica Norte

El Instituto Sinaloense de Cultura invita a participar en la 17 Muestra Expresión Cinematográfica Norte (ECINORT) 2026, un espacio para exhibir y reconocer el talento audiovisual con obras de ficción, documental y cineminuto.

La convocatoria está dirigida a videastas aficionados, estudiantes de comunicación, artistas visuales, creadores escénicos y público creativo en general. Podrás participar en Panorama Nacional o Panorama Sinaloense, según las bases de la convocatoria.

Se otorgarán premios de hasta 20 mil pesos, además de reconocimientos en distintas categorías y diplomas para las obras seleccionadas. La convocatoria cierra el 6 de noviembre de 2026, a las 23:59 horas, tiempo de Culiacán.

Podrán participar en dos vertientes: el Panorama Nacional, dirigido a personas mexicanas mayores de 18 años de cualquier entidad del país, y el Panorama Sinaloense, destinado a realizadores sinaloenses por nacimiento o con residencia comprobable en la entidad.

En el apartado nacional podrán participar obras de ficción —actuadas o animadas— y documental, mientras que el panorama estatal recibirá cortometrajes de ficción y las categorías de cineminuto en ficción actuada y animación.

Las personas ganadoras del primer y segundo lugar de la edición anterior no podrán competir en esta nueva emisión.

Las producciones deberán haber sido realizadas entre 2025 y 2026. Los cortometrajes de ficción y documental tendrán una duración mínima de tres minutos y máxima de diez minutos, incluyendo créditos. Los cineminutos deberán contar con una duración exacta de sesenta segundos. La temática será completamente libre en todas las categorías.

Cada director podrá registrar un cortometraje por categoría, en el caso de los cineminutos, no existirá límite en la cantidad de proyectos que podrán presentarse.

En el Panorama Nacional se otorgarán diez mil pesos al primer lugar en ficción y documental, mientras que en el Panorama Sinaloense se premiará con veinte mil pesos al primer lugar de ficción, quince mil al segundo y ocho mil al tercero. Las categorías de cineminuto otorgarán premios de cinco mil pesos a sus primeros lugares.

Los mejores trabajos recibirán además reconocimientos en categorías como dirección, fotografía, actuación, música original, edición, guion y diseño de producción y todas las obras seleccionadas para exhibición recibirán diploma de participación.

Las obras inscritas serán evaluadas por un Jurado de Selección integrado por especialistas del ámbito audiovisual, quienes revisarán el cumplimiento de las bases y estándares mínimos de calidad para determinar los trabajos que formarán parte de la muestra.

El certamen contará con un Jurado de Premiación integrado por personalidades de prestigio en el medio cinematográfico.

El Instituto Sinaloense de Cultura recuerda que todos los elementos que integren las obras participantes, como música, guion, personajes o materiales audiovisuales, deberán ser originales o contar con las autorizaciones y derechos correspondientes, por lo que cualquier caso de plagio será motivo de descalificación automática.