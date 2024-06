El 14 de agosto cierra la convocatoria para participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés y podrán participar investigadores mexicanos radicados en el país.

El premio consiste en un monto de 100 mil pesos y el compromiso de publicar las obras ganadoras junto con las que se dejaron de publicar en años pasados.

Con alrededor de 20 años de convocarse, a partir de esta edición el premio lleva el nombre de José Cayetano Valadés Rocha, el historiador sinaloense con mayor reconocimiento a nivel nacional.

Los temas del certamen son los diversos aspectos de la historia económica, social, cultural y política de Sinaloa en el siglo 20, y los ensayos presentados deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos.

El certamen está dotado de un premio único e indivisible de cien mil pesos en cheque y la publicación del trabajo ganador, y el jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.

Una vez emitido el fallo se procederá a la apertura de la plica de identificación ante notario público y se notificará al ganador. Asimismo, el resultado será difundido en los medios de comunicación locales y en el sitio de internet del ISIC: www.culturasinaloa.gob.mx . Posteriormente, se acordará con la persona ganadora la fecha de entrega del premio de forma presencial y se convocará a una rueda de prensa.

Son facultades adicionales del jurado: otorgar menciones honoríficas, descalificar cualquier trabajo que no presente las características exigidas por la convocatoria, así como resolver cualquier caso no referido en la misma. El premio podrá ser declarado desierto. No se devolverán originales ni copias de los trabajos participantes.

Los trabajos deberán entregarse o enviarse en un paquete con el nombre del premio escrito claramente a la Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura (ISIC), ubicado en las calles General Rafael Buelna esquina con Doctor Ruperto L. Paliza s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa, en horas y días hábiles.

La convocatoria del Premio cierra el 14 de agosto de 2024, y puede consultarse íntegra en las redes sociales y en el portal del Instituto Sinaloense de Cultura, y cualquier duda relacionada con ello, dirigirla a contacto@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 716-4152 al Departamento de Investigación.