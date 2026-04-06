Invitan a participar por el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social ‘José C. Valadés’ 2026

Investigadores mexicanos radicadas en el país podrán participar en el Premio Nacional de Ensayo Histórico y Social José C. Valadés 2026, que convoca el Gobierno del Estado de Sinaloa a través del Instituto Sinaloense de Cultura.

La convocatoria está abierta y vence el 18 de septiembre del presente año, y pueden participar en cualquiera de los campos de estudio de la Historia de Sinaloa, como lo son el económico, social, cultural, intelectual y político.

La convocatoria señala que el premio está dotado de 100 mil pesos, más la publicación de la obra ganadora.

Al igual que la edición del año pasado, todo el proceso del registro para los participantes se hará en línea, para evitar el papeleo e incentivar a quienes escriben sobre Sinaloa desde otros lugares, y facilitarles que puedan participar en el siguiente formulario: https://forms.gle/yzDsh1fiFJsGYCFQ6

Es importante tomar en cuenta que el correo electrónico del usuario es el único dato visible para el Instituto Sinaloense de Cultura en el formulario, por lo que dado que la participación es bajo seudónimo, se recomienda utilizar un correo que no contenga datos personales del participante.

Los ensayos presentados deberán aportar nuevos conocimientos a su campo de estudio, además de cubrir los siguientes requisitos: ser inéditos, elaborados mediante el uso de documentación original y técnicas y métodos rigurosos.

Los interesados deberán presentar un ensayo con extensión mínima de 80 y máxima de 150 cuartillas (las páginas de las referencias no se consideran parte de la extensión), escrito en computadora con fuente Times New Roman a 12 puntos, con interlineado 1.5. El archivo en formato PDF deberá ser subido al formulario: https://forms.gle/yzDsh1fiFJsGYCFQ6

Al momento del registro se hará llegar un folio al correo electrónico registrado, mismo que deberá estar escrito en el sobre de las plicas de identificación. Indispensable utilizar una dirección de correo electrónico que no contenga datos personales.

No se admitirán trabajos con formato de tesis. La omisión de este punto ocasionará la eliminación automática del texto enviado. Los concursantes deberán firmar su trabajo con seudónimo y, en sobre cerrado y rotulado por fuera con el mismo seudónimo, deberán enviar los datos suficientes para localizar al autor, copia de identificación oficial, así como una breve ficha curricular a la siguiente dirección:

Dirección de Patrimonio, Museos e Investigación del Instituto Sinaloense de Cultura, ubicado en las calles General Rafael Buelna esquina con Doctor Ruperto L. Paliza, s/n, Centro, Código Postal 80000, Culiacán, Sinaloa.

Las plicas de identificación serán depositadas en una notaría pública en la ciudad de Culiacán Rosales, Sinaloa. El notario abrirá sólo la que el jurado calificador señale y destruirá las demás.

No podrán participar miembros de la institución convocante ni sus familiares en primer grado ni trabajadores del gobierno en cualquiera de sus 3 órdenes. Tampoco quienes hayan ganado en ediciones anteriores, ni obras premiadas en certámenes similares. El jurado calificador estará integrado por especialistas de amplio reconocimiento en los campos de la presente convocatoria y su decisión será inapelable.

Para aclarar cualquier duda, los interesados se pueden dirigir al correo electrónico premio.ensayo@culturasinaloa.gob.mx o al teléfono (667) 7164152 al Departamento de Investigación del Isic.