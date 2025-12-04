Invitan a postular al Premio al Mérito Literario Rosario Castellanos 2025

Instituciones públicas, organizaciones sociales y académicas, públicas o privadas, de reconocido prestigio en el ámbito de las letras mexicanas y universales pueden postular personas candidatas a obtener el Premio al Mérito Literario “Rosario Castellanos 2025”.

Este premio está dirigido a escritoras y escritores vivos de reconocido prestigio y amplia trayectoria literaria, cuya obra esté escrita en español o en cualquiera de las lenguas originarias de Latinoamérica, y que pertenezca a los géneros de la narrativa, dramaturgia, poesía o ensayo.

Consta de un busto en bronce con la efigie de Rosario Castellanos, una presea alusiva al premio y doscientos mil pesos mexicanos. La postulación de las personas candidatas deberá contener en archivo electrónico (en formato Word o PDF) lo siguiente: carta de postulación suscrita por la persona titular de la institución proponente, relación de obras publicadas en el territorio nacional y el extranjero, distinguiendo aquellas que hayan sido traducidas a otros idiomas.

Así como una relación de ensayos literarios publicados sobre la obra de la persona postulada, premios o distinciones obtenidos en su trayectoria literaria, datos de contacto de la institución proponente y de la persona candidata. Asimismo, las postulaciones de las personas candidatas deberán enviarse a la dirección electrónica de la Comisión de Cultura del Senado de la República, cultura@senado.gob.mx

Las postulaciones se recibirán del 4 de noviembre de 2025 al 9 de enero de 2026, y sólo se aceptará una postulación por institución y al presentarse se dan por aceptados los términos de la presente convocatoria. De igual forma no se aceptarán ejemplares originales de las obras de las autoras y los autores.

Será a través de la Comisión de Cultura del Senado como se integrará un jurado con la participación de un representante de las áreas de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Secretaría de Cultura, del Fondo de Cultura Económica, y de una editorial nacional de reconocido prestigio, y la presidenta del órgano legislativo, la senadora Beatriz Mujica Morga.

El jurado determinará una terna de las personas candidatas con base en su trayectoria y conforme lo establece el artículo 56 del Reglamento del Senado de la República, a efecto de que el Pleno de la Cámara de Senadores elija a la persona que será distinguida con el reconocimiento mediante el voto de dos terceras partes de las senadoras y los senadores presentes.