Invitan a postular proyectos escénicos para escenarios del IMSS-Cultura

El IMSS y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes, invitan a artistas, compañías, personas creadoras y agentes culturales a postular proyectos escénicos de teatro, danza o propuestas interdisciplinarias previamente estrenadas.

La convocatoria seleccionará hasta 100 proyectos escénicos que formarán parte de circuitos de presentación en la Red de Teatros del IMSS, con el objetivo de impulsar la difusión de las artes escénicas y acercar actividades culturales a más comunidades.

Recibirán un apoyo de 300 mil pesos para realizar seis funciones en espacios de la Red Teatral del IMSS.

Pueden participar propuestas dirigidas a niñas y niños, adolescentes y público familiar, con duración de 45 a 90 minutos.

También se consideran proyectos que aborden temas de interés social, salud mental, promoción de la salud o prevención de adicciones.

Las personas creadoras, compañías o agrupaciones interesadas podrán postular obras previamente estrenadas desde cualquier estado de la república.

Las funciones se distribuirán de la siguiente manera: tres presentaciones en un teatro IMSS ubicado en la región de residencia del grupo o artista y tres funciones en otro recinto de la misma región, favoreciendo la movilidad de los proyectos escénicos dentro del país.

En Sinaloa, forman parte de la red participante el Teatro Culiacán “Óscar Liera” y el Teatro Mazatlán “Antonio Haas”. La entidad pertenece a la Región 6, junto con Baja California Sur y Durango.