Invitan a proponer candidatos para el Premio Sinaloa de las Artes 2026

El Instituto Sinaloense de Cultura convocó a personas físicas y morales a proponer candidatos para el Premio Sinaloa de las Artes 2026. Este galardón reconoce la trayectoria artística de creadores sinaloenses, con recepción de propuestas hasta el 15 de octubre de 2026.

El premio consiste en un diploma, medalla de oro y 150 mil pesos, los cuales se entregarán en una ceremonia pública. Su propósito es reconocer y premiar a quienes, por sus méritos, han contribuido con su obra creativa al enriquecimiento del patrimonio cultural y al progreso del arte en la entidad o fuera de ella.

El Premio Sinaloa de las Artes es el máximo galardón que el Gobierno de Sinaloa otorga a sus artistas. Se instituyó por primera vez en 1988 como Premio Sinaloa de Ciencias y Artes, pero se dividió en 1996 y se modificó nuevamente en 2019, estableciéndose como un reconocimiento exclusivo a las artes.

”El premio se otorgará por reconocimiento público a la persona sinaloense creadora de una trayectoria artística y cultural singularmente ejemplar”, explicó el Instituto Sinaloense de Cultura. La dependencia estatal indicó que los candidatos deben ser sinaloenses por nacimiento o por vecindad con residencia mínima de 15 años consecutivos y tener al menos 40 años de edad.

Las propuestas deben remitirse al Instituto Sinaloense de Cultura, dirigidas al Jurado Calificador del Premio Sinaloa de las Artes. La sede se ubica en Calle Rafael Buelna, sin número, colonia Centro, en Culiacán.

Los postulantes deben entregar una carta con exposición de motivos, currículum vitae actualizado y ejemplares de sus obras, que pueden ser en dispositivo USB o mediante enlaces. Además, se requiere acta de nacimiento o copia de identificación oficial.

Para quienes no nacieron en Sinaloa pero residen en el estado, es necesario presentar constancias que acrediten una permanencia mínima de 15 años consecutivos.

La recepción de propuestas cierra a las 15:00 horas del 15 de octubre de 2026. No pueden participar quienes desempeñen cargos de elección popular o sean funcionarios públicos federales, estatales o municipales, ni quienes hayan obtenido este premio con anterioridad.

El Jurado Calificador se integrará de acuerdo con el Decreto de creación del Premio y su fallo será inapelable. En caso de que las candidaturas no cumplan los requisitos o los elementos sean insuficientes, el galardón podrá ser declarado desierto.

Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el Dr. Raúl Cervantes Ahumada, el historiador Héctor R. Olea, el pintor Edgardo Coghlan y el maestro. Enrique Patrón de Rueda. También el compositor José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, el artista Ito Contreras, el poeta Jaime Labastida y el cineasta Óscar Blancarte, entre otros.