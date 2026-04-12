Invitan a ‘Soñar el jardín bajo los escombros del concreto’ de Paulina Collard

Entre formas abstractas que evocan pétalos, hélices y estructuras en movimiento, la artista mazatleca Paulina Collard propone una reflexión sobre la vida que persiste incluso en los entornos más hostiles con la exposición “Soñar el jardín bajo los escombros del concreto”, que será inaugurada este 16 de abril en el Museo de Arte de Mazatlán.

La muestra, que se instalará en la Galería Antonio López Sáenz, reúne obras recientes donde la creadora aborda el habitar como un acto de resistencia.

A partir de la deconstrucción de formas orgánicas, Collard construye un lenguaje visual que dialoga con la capacidad de la naturaleza para abrirse paso en medio del concreto, en banquetas, terrenos abandonados o estructuras olvidadas.

Inspirada en el ensayo “La inteligencia de las flores” del escritor belga Maurice Maeterlinck, la artista traslada esa mirada poética hacia un discurso contemporáneo, donde las plantas dejan de ser ornamento para convertirse en símbolo de persistencia y adaptación.

Las piezas sugieren un constante movimiento vital. Hay flores que parecen expandirse, otras que remiten al trasplante y al desplazamiento, en una analogía con la experiencia humana, migrar, adaptarse, resistir.

En ese cruce, también aparecen formas que aluden a procesos de reproducción, conectando lo vegetal con lo íntimo.

El texto curatorial de la exposición corre a cargo de Rodrigo Rojo Zatarain, quien acompaña y contextualiza la propuesta artística de Collard.

Collard, nacida en Mazatlán, es licenciada en Comunicación y Artes Audiovisuales por el ITESO. Ha construido una trayectoria que cruza lo audiovisual con las artes plásticas.

Su obra suele orbitar en torno a la memoria, la infancia y los vínculos emocionales con el espacio. Ha participado en exposiciones colectivas en Guadalajara, Mazatlán y Culiacán, así como en Lima, Perú.

Tras su regreso al puerto en 2022, se ha mantenido activa en la escena cultural local, combinando su producción artística con talleres y colaboraciones.

La exposición no sólo invita a mirar, sino a detenerse, y a reconocer esas pequeñas irrupciones de vida que, silenciosas, resisten todos los días.

La inauguración será el 16 de abril, a las 19:00 horas, y permanecerá abierta hasta el 12 de junio, con entrada libre.

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Evento: Inauguración de la exposición “Soñar el jardín bajo los escombros del concreto”, de Paulina Collard

Día: Jueves 16 de abril

Lugar: Museo de Arte de Mazatlán

Horario: 19:00 horas

Entrada: Libre