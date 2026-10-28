Invitan a taller de altares y calaveritas literarias

El Instituto Sinaloense de Cultura ofrecerá por segundo año el taller gratuito de “Elaboración de mini altares y calaveritas literarias”, dirigido a personas mayores de 15 años. Las actividades se realizarán el 29 y 30 de noviembre en la Sala de Formación Lectora de Culiacán.

La iniciativa busca promover la identidad cultural a través de tradiciones como la creación de altares por el Día de Muertos en México y Culiacán. También fomentará el hábito de la lectura con temáticas sobre la vida y la muerte, así como el acceso a los libros.

Este programa se enmarca en los esfuerzos del Instituto Sinaloense de Cultura por acercar los libros a la ciudadanía mediante actividades lúdicas. Los talleres son guiados por mediadores de lectura, buscando fortalecer el arraigo cultural y el acceso al conocimiento.

El taller se realizará el jueves 29 y viernes 30 de noviembre, de 16:00 a 18:30 horas, en la Sala de Formación Lectora del Instituto Sinaloense de Cultura, ubicada en Ruperto Paliza y Rafael Buelna, Centro, Culiacán, informó Raúl Francisco Quiroz Millán, Jefe del Departamento de Salas de Lectura.

Quiroz Millán señaló que el objetivo es promover las tradiciones y fortalecer el arraigo cultural de los ciudadanos, como la conmemoración del Día de Muertos y la muestra de altares. Además, se busca fomentar la lectura y facilitar el acceso a los libros.

“Cada participante obtendrá un paquete de libros de las ediciones del Instituto Sinaloense de Cultura”, añadió Quiroz Millán, “los cuales se vienen repartiendo desde hace más de un año, a través del programa Sinaloa lee, Sinaloa crece”.

El programa “Sinaloa lee, Sinaloa crece” ha distribuido libros por más de un año en la entidad, buscando fomentar el hábito lector y el acceso a diversas obras. Esta iniciativa del Instituto Sinaloense de Cultura se suma a otras actividades que promueven la cultura y la educación en la región.

La mediadora de lectura Nadezhda Quiroz impartirá las actividades del taller. Ella es licenciada en Educación Artística por la Universidad Autónoma de Sinaloa y Diplomada en Mediación Lectora por la Universidad Autónoma Metropolitana en el Programa Nacional Salas de Lectura.

La participación es gratuita y todo el material necesario será proporcionado sin costo. El cupo es limitado, por lo que se requiere una inscripción previa. Los interesados pueden enviar un mensaje de WhatsApp al número 6677750721 para asegurar su lugar.